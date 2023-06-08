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https://sputnikarabic.ae/20230608/كوريا-الشمالية-تنتقد-المنظمة-البحرية-الدولية-على-إدانتها-لإطلاق-الصواريخ-1077890129.html
كوريا الشمالية تنتقد المنظمة البحرية الدولية على إدانتها لإطلاق الصواريخ
كوريا الشمالية تنتقد المنظمة البحرية الدولية على إدانتها لإطلاق الصواريخ
انتقدت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بسبب إدانتها لتجارب بيونغ يانغ الصاروخية ومحاولتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:11+0000
2023-06-08T10:11+0000
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ووصفت بيونغ يانغ قرار المنظمة بأنه غير عادل وغير قانوني، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.وتبنت المنظمة البحرية الدولية، الأسبوع الماضي، قرارا يدين تجارب بيونغ يانغ الصاروخية.وجاء قرار المنظمة إثر فشل عملية إطلاق قمر صناعي تابع لكوريا الشمالية في 31 مايو/ أيار الماضي.ولفتت الوكالة إلى قول مسؤول كوري شمالي إلى أن المنظمة أبلغتها أن عملية إبلاغها بإطلاق الصواريخ ليست ضرورية، مشيرةً إلى أن نظام الإنذار الملاحي العالمي يقوم بتسليم تحذيرات الملاحة مباشرة إلى السفن.وانتقد المسؤول الكوري الشمالي موقف المنظمة البحرية الدولية، مؤكدًا أنها تنتهج سياسة متقلبة تجاه بيونغ يانغ.
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار

كوريا الشمالية تنتقد المنظمة البحرية الدولية على إدانتها لإطلاق الصواريخ

10:11 GMT 08.06.2023
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Photo / KCNA
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انتقدت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بسبب إدانتها لتجارب بيونغ يانغ الصاروخية ومحاولتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري.
ووصفت بيونغ يانغ قرار المنظمة بأنه غير عادل وغير قانوني، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
وتبنت المنظمة البحرية الدولية، الأسبوع الماضي، قرارا يدين تجارب بيونغ يانغ الصاروخية.
وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تهدد بهجوم نووي رغم تغاضي بعض الدول عن تجاوزاتها
3 يونيو, 15:31 GMT
وجاء قرار المنظمة إثر فشل عملية إطلاق قمر صناعي تابع لكوريا الشمالية في 31 مايو/ أيار الماضي.
ولفتت الوكالة إلى قول مسؤول كوري شمالي إلى أن المنظمة أبلغتها أن عملية إبلاغها بإطلاق الصواريخ ليست ضرورية، مشيرةً إلى أن نظام الإنذار الملاحي العالمي يقوم بتسليم تحذيرات الملاحة مباشرة إلى السفن.
وانتقد المسؤول الكوري الشمالي موقف المنظمة البحرية الدولية، مؤكدًا أنها تنتهج سياسة متقلبة تجاه بيونغ يانغ.
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