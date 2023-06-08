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https://sputnikarabic.ae/20230608/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-المدن-بصواريخ-ستورم-شادو-1077873954.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف المدن بصواريخ "ستورم شادو"... فيديو
لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف المدن بصواريخ "ستورم شادو"... فيديو
صرح العقيد فيتالي كيسيليف أنه من المحتمل أن تكون القوات المسلحة الأوكرانية قد ضربت لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو". 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:57+0000
2023-06-08T08:42+0000
روسيا
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وكتب كيسيليف في قناته على "تلغرام": "دوت انفجارات في لوغانسك. يعتقد أن الأوكروانيين النازيين هاجموا المدينة بصواريخ ستورم شادو"".وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230608/سولنتسبيك-تمطر-الأوكرانيين-بالنيران-فيديو-1077873376.html
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روسيا

لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف المدن بصواريخ "ستورم شادو"... فيديو

07:57 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 08:42 GMT 08.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik
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صرح العقيد فيتالي كيسيليف أنه من المحتمل أن تكون القوات المسلحة الأوكرانية قد ضربت لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو".
وكتب كيسيليف في قناته على "تلغرام": "دوت انفجارات في لوغانسك. يعتقد أن الأوكروانيين النازيين هاجموا المدينة بصواريخ ستورم شادو"".

في وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن لوغانسك تعرضت لضربة صاروخية. وتم شن أربع ضربات على المنطقة الصناعية في لوغانسك.

طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو
07:33 GMT

وكتب شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي عن أربعة انفجارات. ولا توجد معلومات حول العواقب حتى الآن.

وكشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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