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https://sputnikarabic.ae/20230608/لوكاشينكو-حول-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-قبعة-السارق-مشتعلة-1077890911.html
لوكاشينكو حول تفجير محطة كاخوفسكايا "قبعة السارق مشتعلة"
لوكاشينكو حول تفجير محطة كاخوفسكايا "قبعة السارق مشتعلة"
يلقي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، باللوم على أوكرانيا في تفجير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:40+0000
2023-06-08T10:40+0000
رصد عسكري
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لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن كييف كانت أول من تحدث عن تقويض محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.قال لوكاشينكو، في اجتماع مع أمناء المجالس الأمنية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الجانب الأوكراني فجر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية لإخفاء الخسائر خلال الهجوم المضاد.في رأيه، كان على نظام كييف إخفاء ثلاثة أيام من "الهجوم المضاد"، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 عربة مدرعة وأكثر من ألفي شخص.وأضاف لوكاشينكو: "لذلك، كاخوفسكايا، كاخوفسكايا، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك. ويمكنك أن ترى كل شيء".بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني، يعتقد لوكاشينكو أن صمت كييف بشأن هذه القضية يشير إلى أن القوات الأوكرانية عانت من هزيمة خطيرة، وتفكر الآن مع الغرب في ما يجب القيام به بعد ذلك.وكرر قناعته بأنه لا توجد طريقة أخرى لحل النزاع الأوكراني غير المفاوضات. ووفقا له، هذا هو أيضا موقف الرئيس الروسي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

لوكاشينكو حول تفجير محطة كاخوفسكايا "قبعة السارق مشتعلة"

10:40 GMT 08.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Officeتدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية "كاخوفسكايا" أثناء القصف الأوكراني
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا أثناء القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
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يلقي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، باللوم على أوكرانيا في تفجير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن كييف كانت أول من تحدث عن تقويض محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.
قال لوكاشينكو، في اجتماع مع أمناء المجالس الأمنية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الجانب الأوكراني فجر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية لإخفاء الخسائر خلال الهجوم المضاد.

ربما يمكنك تخمين من فجر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يقولون إنه قبعة السارق مشتعلة. من كان أول من صرح بشأن ذلك؟

لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي
ألكسندر لوكاشينكو
رئيس بيلاروسيا
في رأيه، كان على نظام كييف إخفاء ثلاثة أيام من "الهجوم المضاد"، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 عربة مدرعة وأكثر من ألفي شخص.
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10:25 GMT
وأضاف لوكاشينكو: "لذلك، كاخوفسكايا، كاخوفسكايا، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك. ويمكنك أن ترى كل شيء".

لفت رئيس بيلاروسيا الانتباه إلى الموقف الحذر للولايات المتحدة، التي قالت على الفور إنها لا تعرف من فجر محطة الطاقة الكهرومائية، وعليهم معرفة ذلك. وقال: "فكر في الأمر، لماذا؟".

بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني، يعتقد لوكاشينكو أن صمت كييف بشأن هذه القضية يشير إلى أن القوات الأوكرانية عانت من هزيمة خطيرة، وتفكر الآن مع الغرب في ما يجب القيام به بعد ذلك.
وكرر قناعته بأنه لا توجد طريقة أخرى لحل النزاع الأوكراني غير المفاوضات. ووفقا له، هذا هو أيضا موقف الرئيس الروسي.
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