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https://sputnikarabic.ae/20230608/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:58+0000
2023-06-08T04:58+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

04:58 GMT 08.06.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:12 GMT 08.06.2023
05:08 GMT 08.06.2023
بيان خليجي أمريكي: ندعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان ونؤكد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان
04:58 GMT 08.06.2023
04:57 GMT 08.06.2023
وزارة الخارجية السعودية تعرب عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة والملحقيات السعودية في السودان
18:44 GMT 05.06.2023
ممثل السودان بالأمم المتحدة: نرفض كل أشكال التدخل الدولي ونطالب بإدانة أممية للتمرد
18:44 GMT 05.06.2023
ممثل السودان بالأمم المتحدة: الخرطوم منفتحة على كافة المبادرات المتعلقة بالوضع الإنساني وعلينا أولا أن ننهي تمرد الدعم السريع ثم نتحدث عن عملية سياسية
18:21 GMT 05.06.2023
18:20 GMT 05.06.2023
البعثة الأممية في السودان: الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري "مقلق للغاية"
18:20 GMT 05.06.2023
الأمم المتحدة تتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال
18:01 GMT 04.06.2023
16:21 GMT 04.06.2023
حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل ويطالب دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة
16:20 GMT 04.06.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحث جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبه
16:11 GMT 04.06.2023
بيان لقوات الدعم السريع في السودان: أكدنا للسعودية التزامنا بمفاوضات جدة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات
12:49 GMT 04.06.2023
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الحرب في السودان تهدد 40% من احتياجات الحبوب في البلاد وبطالة 80% من قواها العاملة
4 يونيو, 12:12 GMT
11:07 GMT 04.06.2023
الجيش السوداني ينفي سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع
09:15 GMT 04.06.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم
4 يونيو, 09:16 GMT
08:13 GMT 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالخرطوم
07:49 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات
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