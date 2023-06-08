https://sputnikarabic.ae/20230608/ماكرون-عن-حادثة-الطعن-في-آنسي-عمل-جبان-والأمة-الفرنسية-مصدومة-1077899531.html

ماكرون عن حادثة الطعن في آنسي: عمل جبان والأمة الفرنسية مصدومة

ماكرون عن حادثة الطعن في آنسي: عمل جبان والأمة الفرنسية مصدومة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حادث الطعن الذي وقع داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا، هو "عمل جبان مطلق". 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T11:16+0000

2023-06-08T11:16+0000

2023-06-08T11:16+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_0:0:1301:733_1920x0_80_0_0_90e9303ed5b446779cd0bead49032f8d.jpg

وكتب على "تويتر" إن "الهجوم الذي وقع هذا الصباح في حديقة في آنسي هو جبن مطلق"، وتابع، مشيرا إلى أن "الأطفال والبالغين المصابين على إثره بين الحياة والموت، وتم حشد خدمات الطوارئ لإسعافهم".وأردف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الأمة في حالة صدمة، إن أفكارنا معهم ومع أسرهم".وتعرض 9 أشخاص بينهم 8 أطفال، صباح اليوم الخميس، لهجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا.وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على "تويتر": "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".وقالت الشرطة الفرنسية، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن في حدود 3 سنوات".وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم نحو 3 سنوات"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.

https://sputnikarabic.ae/20230608/حادث-طعن-في-فرنسا-7-مصابين-بينهم-6-أطفال-واعتقال-المشتبه-به---عاجل-1077878139.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار