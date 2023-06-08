https://sputnikarabic.ae/20230608/ماكرون-عن-حادثة-الطعن-في-آنسي-عمل-جبان-والأمة-الفرنسية-مصدومة-1077899531.html
ماكرون عن حادثة الطعن في آنسي: عمل جبان والأمة الفرنسية مصدومة
ماكرون عن حادثة الطعن في آنسي: عمل جبان والأمة الفرنسية مصدومة
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حادث الطعن الذي وقع داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا، هو "عمل جبان مطلق". 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:16+0000
2023-06-08T11:16+0000
2023-06-08T11:16+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_0:0:1301:733_1920x0_80_0_0_90e9303ed5b446779cd0bead49032f8d.jpg
وكتب على "تويتر" إن "الهجوم الذي وقع هذا الصباح في حديقة في آنسي هو جبن مطلق"، وتابع، مشيرا إلى أن "الأطفال والبالغين المصابين على إثره بين الحياة والموت، وتم حشد خدمات الطوارئ لإسعافهم".وأردف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الأمة في حالة صدمة، إن أفكارنا معهم ومع أسرهم".وتعرض 9 أشخاص بينهم 8 أطفال، صباح اليوم الخميس، لهجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا.وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على "تويتر": "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".وقالت الشرطة الفرنسية، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن في حدود 3 سنوات".وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم نحو 3 سنوات"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.
https://sputnikarabic.ae/20230608/حادث-طعن-في-فرنسا-7-مصابين-بينهم-6-أطفال-واعتقال-المشتبه-به---عاجل-1077878139.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_111:0:1267:867_1920x0_80_0_0_460280f6a4eb4157e846bb57c06bd4db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ماكرون عن حادثة الطعن في آنسي: عمل جبان والأمة الفرنسية مصدومة
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حادث الطعن الذي وقع داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا، هو "عمل جبان مطلق".
وكتب على "تويتر" إن "الهجوم الذي وقع هذا الصباح في حديقة في آنسي هو جبن مطلق"، وتابع، مشيرا إلى أن "الأطفال والبالغين المصابين على إثره بين الحياة والموت، وتم حشد خدمات الطوارئ لإسعافهم".
وأردف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
: "الأمة في حالة صدمة، إن أفكارنا معهم ومع أسرهم".
وتعرض 9 أشخاص بينهم 8 أطفال، صباح اليوم الخميس، لهجوم بسكين داخل حديقة ألعاب للأطفال في مدينة آنسي شمال شرقي فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه على "تويتر": "أصيب عدة أشخاص
، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان في مدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".
وقالت الشرطة الفرنسية
، في بيان لها، إنه "تم اعتقال الشخص الذي نفذ عملية الطعن"، مضيفةً أن "أعمار الأطفال المصابين بعملية الطعن في حدود 3 سنوات".
وأوضح البيان أن "3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن في مدينة آنسي الفرنسية".
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم نحو 3 سنوات"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.