عربي
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
https://sputnikarabic.ae/20230608/ماكرون-يعين-جان-إيف-لودريان-مبعوثا-خاصا-إلى-لبنان-1077874481.html
ماكرون يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان
ماكرون يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:28+0000
2023-06-08T08:28+0000
أخبار فرنسا
أخبار لبنان
لبنان
إيمانويل ماكرون
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103504/09/1035040984_0:0:4190:2358_1920x0_80_0_0_60139aac1826d3d5b07e868f67e293f4.jpg
وقال مستشار للرئاسة الفرنسية، إن "لودريان، الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف، بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأزمات، بالمساعدة في إيجاد حل توافقي وفعال للأزمة اللبنانية، التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".وأضاف المستشار الفرنسي، أن "لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن "ماكرون طلب منه أن يقيّم له سريعا الوضع في هذا البلد".وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين، في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.وقررت الخارجية اللبنانية، بناءً على تلك الدعوة، إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-بمشاركة-محتملة-لروسيا-وأمريكا-1071425741.html
أخبار فرنسا
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103504/09/1035040984_247:0:4002:2816_1920x0_80_0_0_63b9b72d147b26226f377cb304f109f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار لبنان, لبنان, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم
أخبار فرنسا , أخبار لبنان, لبنان, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم

ماكرون يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان

08:28 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTIN / وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTIN /
تابعنا عبرTelegram
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان.
وقال مستشار للرئاسة الفرنسية، إن "لودريان، الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف، بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأزمات، بالمساعدة في إيجاد حل توافقي وفعال للأزمة اللبنانية، التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".
وأضاف المستشار الفرنسي، أن "لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن "ماكرون طلب منه أن يقيّم له سريعا الوضع في هذا البلد".
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مصدر: فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة لروسيا وأمريكا
20 ديسمبر 2022, 21:28 GMT
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين، في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.
وقررت الخارجية اللبنانية، بناءً على تلك الدعوة، إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.
يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала