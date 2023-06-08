https://sputnikarabic.ae/20230608/ماكرون-يعين-جان-إيف-لودريان-مبعوثا-خاصا-إلى-لبنان-1077874481.html
ماكرون يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان
ماكرون يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:28+0000
2023-06-08T08:28+0000
2023-06-08T08:28+0000
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وقال مستشار للرئاسة الفرنسية، إن "لودريان، الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف، بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأزمات، بالمساعدة في إيجاد حل توافقي وفعال للأزمة اللبنانية، التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".وأضاف المستشار الفرنسي، أن "لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن "ماكرون طلب منه أن يقيّم له سريعا الوضع في هذا البلد".وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين، في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.وقررت الخارجية اللبنانية، بناءً على تلك الدعوة، إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-بمشاركة-محتملة-لروسيا-وأمريكا-1071425741.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار لبنان, لبنان, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم
أخبار فرنسا , أخبار لبنان, لبنان, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم
ماكرون يعين جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان
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عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان.
وقال مستشار للرئاسة الفرنسية
، إن "لودريان، الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف، بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الأزمات، بالمساعدة في إيجاد حل توافقي وفعال للأزمة اللبنانية، التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".
وأضاف المستشار الفرنسي، أن "لودريان يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن "ماكرون طلب منه أن يقيّم له سريعا الوضع في هذا البلد".
20 ديسمبر 2022, 21:28 GMT
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان
، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين، في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.
وقررت الخارجية اللبنانية، بناءً على تلك الدعوة، إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان
والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.
يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.