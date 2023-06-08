https://sputnikarabic.ae/20230608/مركبة-تقترب-لدرجة-كبيرة-من-الشمس-وترصد-ثقب-هالتها-فيديو-1077909362.html

مركبة تقترب لدرجة كبيرة من الشمس وترصد "ثقب هالتها"... فيديو

مركبة تقترب لدرجة كبيرة من الشمس وترصد "ثقب هالتها"... فيديو

استطاع مسبار فضائي الحصول على بيانات مهمة جدا بعد اقترابه بشكل كبير من الشمس، الأمر الذي سمح له بالتقاط مجموعة معلومات مهمة جدا بالنسبة للعلماء، واستطاع معرفة... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T14:30+0000

2023-06-08T14:30+0000

2023-06-08T14:30+0000

مجتمع

علوم

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وانطلق مسبار "باركر" الشمسي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، في مهمة استكشافية ووصل إلى مسافة تزيد عن 8.5 مليون كيلومتر (5.3 مليون ميل) من الشمس، وهو إنجاز مكّنه من اكتشاف البنية الدقيقة للرياح الشمسية أثناء إطلاقها لأطنان من الجسيمات المشحونة إلى النظام الشمسي من خلال ثقب في هالة الشمس أو الغلاف الجوي للشمس.وبين دريك أن الرياح "تحمل الكثير من المعلومات من الشمس إلى الأرض، لذا فإن فهم الآلية الكامنة وراء رياح الشمس مهم لأسباب عملية على الأرض".خلال دورة نشاط الشمس البالغة 11 عامًا، يمكن أن تظهر الثقوب الإكليلية في أي وقت. عندما تكون الشمس عند نقطة الحد الأدنى من النشاط، أو الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، فإنها تميل إلى التمركز حول القطبين. ولكن عند الحد الأقصى للطاقة الشمسية، أي عندما تتبادل الأقطاب المغناطيسية للشمس أماكنها، وعندما ينخفض ​​النشاط بعد ذلك، تصبح الثقوب الإكليلية أكثر عددًا وتبدو جميلة في جميع خطوط العرض، ويتم توجيه المزيد من الرياح الشمسية السريعة في اتجاهنا، بحسب صحيفة "ساينس أليرت" العلمية.ويوضح بيل أن "الغلاف الضوئي مغطى بخلايا الحمل الحراري، كما هو الحال في وعاء الماء المغلي، ويسمى التدفق الحراري على نطاق واسع بالحبيبات الفائقة، عندما تلتقي خلايا الحبيبات الفائقة هذه وتنزل إلى الأسفل، تسحب المجال المغناطيسي في مسارها إلى هذا النوع من القمع. يصبح المجال المغناطيسي مكثفًا للغاية هناك لأنه محصور في مكان ضيق، إنه نوع من مغرفة مجال مغناطيسي يدخل في أقماع صغيرة، وهو ما نراه الآن ببيانات المسبار الشمسي".

https://sputnikarabic.ae/20230607/عالم-فلك-يوثق-ظاهرة-نادرة-حدثت-أمام-الشمس-صورة-1077846658.html

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