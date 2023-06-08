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https://sputnikarabic.ae/20230608/مسؤول-الرئيس-الإيراني-يسافر-إلى-الإمارات-نوفمبر-المقبل-1077878400.html
مسؤول: الرئيس الإيراني يسافر إلى الإمارات نوفمبر المقبل
مسؤول: الرئيس الإيراني يسافر إلى الإمارات نوفمبر المقبل
يزور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:30+0000
2023-06-08T09:30+0000
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وقال رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقه، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور دبي، في نوفمبر المقبل، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، مضيفا: "لدينا حضور جاد في جميع الاجتماعات الدولية وحتى الاجتماعات عبر الإنترنت ونعلن عن آراء خبرائنا".وأكد عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن بلاده تتعامل مع استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بمسؤولية وإدراك تام.وقال ابن زايد، خلال الاجتماع الـ 9 للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، إن بلاده تحرص على الالتزام بنهج شمولي يحتوي الجميع خلال تخطيطها لمؤتمر "كوب 28"، بهدف تحقيق نموذج ناجح ومفيد ومتكامل للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.وذكر الوزير الإماراتي أن بلاده تقوم بدور مهم في عملية تعزيز التوافق في الآراء وتحقيق الإجماع الدولي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.وينتظر أن يناقش المؤتمر التقدم الذي تم إحرازه في العمل المناخي العالمي، والإجراءات الضرورية للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجازات العملية، في حلول عام 2030.يذكر أن مؤتمر "كوب 28" سيعقد في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230522/ابن-زايد-يدعو-الرئيس-الإسرائيلي-ورئيس-الحكومة-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب-28-نوفمبر-المقبل-1077326555.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم

مسؤول: الرئيس الإيراني يسافر إلى الإمارات نوفمبر المقبل

09:30 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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يزور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقه، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور دبي، في نوفمبر المقبل، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، مضيفا: "لدينا حضور جاد في جميع الاجتماعات الدولية وحتى الاجتماعات عبر الإنترنت ونعلن عن آراء خبرائنا".
وأكد عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن بلاده تتعامل مع استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بمسؤولية وإدراك تام.
وقال ابن زايد، خلال الاجتماع الـ 9 للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، إن بلاده تحرص على الالتزام بنهج شمولي يحتوي الجميع خلال تخطيطها لمؤتمر "كوب 28"، بهدف تحقيق نموذج ناجح ومفيد ومتكامل للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
ابن زايد يدعو الرئيس الإسرائيلي ورئيس الحكومة للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"
22 مايو, 20:15 GMT
وذكر الوزير الإماراتي أن بلاده تقوم بدور مهم في عملية تعزيز التوافق في الآراء وتحقيق الإجماع الدولي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.
وينتظر أن يناقش المؤتمر التقدم الذي تم إحرازه في العمل المناخي العالمي، والإجراءات الضرورية للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجازات العملية، في حلول عام 2030.
يذكر أن مؤتمر "كوب 28" سيعقد في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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