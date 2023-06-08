https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html
مصر تحقق في حادث مصرع مواطن روسي إثر هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة... فيديو
مصر تحقق في حادث مصرع مواطن روسي إثر هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة... فيديو
وجهت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، بالتحقيق في ملابسات حادث مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش على أحد شواطئ مدينة الغردقة. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T17:53+0000
2023-06-08T17:53+0000
2023-06-08T17:53+0000
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وحسب بيان وزارة البيئة المصرية، أصدرت الوزيرة "تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي وزارة البيئة بلاغًا بوقوع الحادث للتحقق من ملابساته".وأضاف البيان: "انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع "النمر" على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته".وأوضح البيان أنه "مسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث".ووفقا للبيان، فإن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.وكانت القنصلية الروسية في مصر أعلنت في وقت سابق، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي الذي توفي بهجوم سمكة قرش".وطلبت القنصلية العامة الروسية من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد دعت القنصلية الروسية مواطنيها صيف العام الماضي إلى توخي الحذر في منتجع الغردقة السياحي وسهل حشيش، بعد مصرع سيدتين بهجوم أسماك القرش.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر تحقق في حادث مصرع مواطن روسي إثر هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة... فيديو
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وجهت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، بالتحقيق في ملابسات حادث مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش على أحد شواطئ مدينة الغردقة.
وحسب بيان وزارة البيئة المصرية، أصدرت الوزيرة "تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي وزارة البيئة بلاغًا بوقوع الحادث للتحقق من ملابساته".
وأضاف البيان: "انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش
من نوع "النمر" على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته".
وأوضح البيان أنه "مسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث".
وتابع البيان: "تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والرياضات المائية لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة".
ووفقا للبيان، فإن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.
وأكدت الوزارة في بيان منفصل أنه تم السيطرة علي السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.
وكانت القنصلية الروسية في مصر أعلنت في وقت سابق، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.
وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي الذي توفي بهجوم سمكة قرش".
وطلبت القنصلية العامة الروسية من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.
يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد دعت القنصلية الروسية مواطنيها صيف العام الماضي إلى توخي الحذر في منتجع الغردقة السياحي وسهل حشيش، بعد مصرع سيدتين
بهجوم أسماك القرش.