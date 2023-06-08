https://sputnikarabic.ae/20230608/وحدات-روسية-سريعة-الحركة-متخصصة-باقتناص-الدبابات-الأوكرانية-فيديو-1077890023.html
وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو
وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المتنقلة بسرعة أسهمت في صد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأوكرانية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:05+0000
2023-06-08T10:05+0000
2023-06-08T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة أن القدرة العالية للحركة عبر البلاد والمناورة السريعة لهذه الوحدات تجعل من الممكن التحرك بسرعة على طول الخط الأمامي واتخاذ موقع جيد للتصويب.عندما تغادر حاملة الجنود المدرعة الأوكرانية الغابة، لا تلاحظ حتى كيف تقترب منها هذه الوحدات. أصعب هدف هو الدبابات. ويحاولون ضرب الدبابات من الجانب بفضل السرعة، لأن هناك دروعا أقل.دمرت هذه الوحدات أربع ناقلات جند مدرعة ودبابتين للعدو.يقوم جنود هذه الوحدات في أوقات فراغها، بتحضير مركبتهم قدر الإمكان لأداء المهام القتالية التالية.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو
10:05 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المتنقلة بسرعة أسهمت في صد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأوكرانية.
وذكرت الوزارة أن القدرة العالية للحركة عبر البلاد والمناورة السريعة لهذه الوحدات تجعل من الممكن التحرك بسرعة على طول الخط الأمامي واتخاذ موقع جيد للتصويب.
عندما تغادر حاملة الجنود المدرعة الأوكرانية الغابة، لا تلاحظ حتى كيف تقترب منها هذه الوحدات. أصعب هدف هو الدبابات. ويحاولون ضرب الدبابات من الجانب بفضل السرعة، لأن هناك دروعا أقل.
دمرت هذه الوحدات أربع ناقلات جند مدرعة ودبابتين للعدو.
يقوم جنود هذه الوحدات في أوقات فراغها، بتحضير مركبتهم قدر الإمكان لأداء المهام القتالية التالية.