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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/وحدات-روسية-سريعة-الحركة-متخصصة-باقتناص-الدبابات-الأوكرانية-فيديو-1077890023.html
وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو
وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المتنقلة بسرعة أسهمت في صد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأوكرانية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:05+0000
2023-06-08T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة أن القدرة العالية للحركة عبر البلاد والمناورة السريعة لهذه الوحدات تجعل من الممكن التحرك بسرعة على طول الخط الأمامي واتخاذ موقع جيد للتصويب.عندما تغادر حاملة الجنود المدرعة الأوكرانية الغابة، لا تلاحظ حتى كيف تقترب منها هذه الوحدات. أصعب هدف هو الدبابات. ويحاولون ضرب الدبابات من الجانب بفضل السرعة، لأن هناك دروعا أقل.دمرت هذه الوحدات أربع ناقلات جند مدرعة ودبابتين للعدو.يقوم جنود هذه الوحدات في أوقات فراغها، بتحضير مركبتهم قدر الإمكان لأداء المهام القتالية التالية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو

10:05 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 08.06.2023)
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دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المتنقلة بسرعة أسهمت في صد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأوكرانية.
وذكرت الوزارة أن القدرة العالية للحركة عبر البلاد والمناورة السريعة لهذه الوحدات تجعل من الممكن التحرك بسرعة على طول الخط الأمامي واتخاذ موقع جيد للتصويب.
عندما تغادر حاملة الجنود المدرعة الأوكرانية الغابة، لا تلاحظ حتى كيف تقترب منها هذه الوحدات. أصعب هدف هو الدبابات. ويحاولون ضرب الدبابات من الجانب بفضل السرعة، لأن هناك دروعا أقل.
دمرت هذه الوحدات أربع ناقلات جند مدرعة ودبابتين للعدو.
يقوم جنود هذه الوحدات في أوقات فراغها، بتحضير مركبتهم قدر الإمكان لأداء المهام القتالية التالية.
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