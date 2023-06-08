https://sputnikarabic.ae/20230608/وزير-الخارجية-السوري-يزور-السعودية-السبت-المقبل-1077914107.html
وزير الخارجية السوري يزور السعودية السبت المقبل
وزير الخارجية السوري يزور السعودية السبت المقبل
أفادت وسائل إعلام سورية، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيتوجه يوم السبت المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T17:15+0000
2023-06-08T17:15+0000
2023-06-08T17:15+0000
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دمشق - سبوتنيك. وذكرت صحيفة الوطن السورية، اليوم الخميس، أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان".ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يشارك المقداد في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك الصغيرة.وأوضحت أن الزيارة ستستمر يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 حزيران/ يونيو في الرياض.يذكر أن هذه الزيارة ستكون الثالثة للمقداد إلى المملكة العربية السعودية في غضون 3 أشهر، حيث قام بأول زيارة في نيسان/أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة قبل نحو 3 أسابيع لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 أيار/مايو على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.وأعلنت السعودية وسوريا، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-عودة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وكل-من-السعودية-واليونان-1077908252.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, جامعة الدول العربية
أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, جامعة الدول العربية
وزير الخارجية السوري يزور السعودية السبت المقبل
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أفادت وسائل إعلام سورية، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيتوجه يوم السبت المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
دمشق - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة الوطن السورية، اليوم الخميس، أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان".
ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يشارك المقداد في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك الصغيرة.
وأوضحت أن الزيارة ستستمر يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 حزيران/ يونيو في الرياض.
يذكر أن هذه الزيارة ستكون الثالثة للمقداد إلى المملكة العربية السعودية
في غضون 3 أشهر، حيث قام بأول زيارة في نيسان/أبريل الماضي، كما رافق الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدة قبل نحو 3 أسابيع لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 أيار/مايو على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.
وأعلنت السعودية وسوريا
، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.