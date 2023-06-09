https://sputnikarabic.ae/20230609/أردوغان-يعيّن-حفيظة-غاية-أركان-رئيسة-للبنك-المركزي-التركي-1077920173.html
أردوغان يعين حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي
أردوغان يعين حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية السابقة في القطاع المالي الأمريكي، رئيسةً للبنك المركزي التركي، وفقًا للجريدة الرسمية... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T01:11+0000
2023-06-09T01:11+0000
2023-06-09T01:17+0000
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جاء الإعلان عن تعيين أركان في الجريدة الرسمية بجانب قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، كما يأتي في وقت يستعد فيه البنك المركزي التركي لتغيير المسار وتشديد السياسة، بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة، وشهدت البلاد أزمة غلاء المعيشة.وكانت أركان تشغل مناصب رئيسة تنفيذية سابقة في بنك "فيرست ريبابليك" والمديرة العامة في "غولدمان ساكس". وستتولى منصبها بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو/ آيار وبعد أيام قليلة من إشارة الرئيس إلى تحول البلاد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.وستكون أركان هي الخامسة التي تتولى رئاسة البنك المركزي في غضون 4 سنوات، حيث ستحل محل شهاب قافجي أوغلو، الذي قاد حملة لخفض أسعار الفائدة، والتي تسببت في انهيار تاريخي للعملة في عام 2021 وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا بنسبة تجاوزت 85٪ في العام الماضي.يذكر أن حفيظة غاية أركان، الموصوفة في تركيا بـ"أصغر أستاذ مالي" قد عادت من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الدراسة والعمل بمصارف عدة ومستشارة استثمارية.وتوصف الخبيرة المصرفية بأنها رائدة في مجال الخدمات المالية ولديها خبرة عميقة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي.
https://sputnikarabic.ae/20221222/البنك-المركزي-التركي-يثبت-سعر-الفائدة-عند-9-في-المئة-رغم-ارتفاع-معدلات-التضخم-1071488857.html
https://sputnikarabic.ae/20220922/البنك-المركزي-التركي-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-1068089016.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يعين حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي
01:11 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 01:17 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية السابقة في القطاع المالي الأمريكي، رئيسةً للبنك المركزي التركي، وفقًا للجريدة الرسمية التركية.
جاء الإعلان عن تعيين أركان في الجريدة الرسمية بجانب قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، كما يأتي في وقت يستعد فيه البنك المركزي التركي لتغيير المسار وتشديد السياسة، بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة
، وشهدت البلاد أزمة غلاء المعيشة.
22 ديسمبر 2022, 12:57 GMT
وكانت أركان تشغل مناصب رئيسة تنفيذية سابقة في بنك "فيرست ريبابليك" والمديرة العامة في "غولدمان ساكس". وستتولى منصبها بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو/ آيار وبعد أيام قليلة من إشارة الرئيس إلى تحول البلاد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.
وستكون أركان هي الخامسة التي تتولى رئاسة البنك المركزي
في غضون 4 سنوات، حيث ستحل محل شهاب قافجي أوغلو، الذي قاد حملة لخفض أسعار الفائدة، والتي تسببت في انهيار تاريخي للعملة في عام 2021 وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا بنسبة تجاوزت 85٪ في العام الماضي.
يذكر أن حفيظة غاية أركان، الموصوفة في تركيا بـ"أصغر أستاذ مالي" قد عادت من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الدراسة والعمل بمصارف عدة ومستشارة استثمارية.
22 سبتمبر 2022, 11:30 GMT
وتوصف الخبيرة المصرفية بأنها رائدة في مجال الخدمات المالية ولديها خبرة عميقة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي.