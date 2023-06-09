https://sputnikarabic.ae/20230609/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-بقيمة-ملياري-دولار-تشمل-ذخائر-لأنظمة-الدفاع-الجوي-1077958466.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T15:13+0000
2023-06-09T15:13+0000
2023-06-09T15:13+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان إن هذه الحزمة، التي يصل مجموع قيمتها إلى 2.1 مليار دولار، تتضمن قدرات دفاع جوي وذخيرة مهمة، يتم توفيرها في إطار "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن الحزمة تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "هوك"، وطائرات "بوما" دون طيار، وذخائر أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.وأضاف بيان البنتاغون أن "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" تشتري المعدات من صناعة الدفاع أو من الشركاء، بدلا من السحب من مخزون البنتاغون.وكان نائب وزير الدفاع كولين كال، أكد يوم الاثنين الماضي، بأن تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا "يضغط" على المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.وقال كال: "الجهود المبذولة لمساعدة الأوكرانيين مارست ضغوطا على قاعدتنا الصناعية العسكرية".وكانت آخر حزمة مساعدات عسكرية قدمتها أمريكا لأوكرانيا، كانت قبل أسبوعين بقيمة 300 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221213/زيلينسكي-يطلب-حزمة-مساعدات-بقيمة-1276-مليار-دولار-لإعادة-بناء-أوكرانيا-1071178098.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون
في بيان إن هذه الحزمة، التي يصل مجموع قيمتها إلى 2.1 مليار دولار، تتضمن قدرات دفاع جوي وذخيرة مهمة، يتم توفيرها في إطار "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن الحزمة تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "هوك"، وطائرات "بوما" دون طيار، وذخائر أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.
13 ديسمبر 2022, 23:06 GMT
وأضاف بيان البنتاغون أن "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" تشتري المعدات من صناعة الدفاع أو من الشركاء، بدلا من السحب من مخزون البنتاغون.
وكان نائب وزير الدفاع كولين كال، أكد يوم الاثنين الماضي، بأن تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا "يضغط" على المجمع الصناعي العسكري الأمريكي
.
وقال كال: "الجهود المبذولة لمساعدة الأوكرانيين مارست ضغوطا على قاعدتنا الصناعية العسكرية".
وكانت آخر حزمة مساعدات عسكرية قدمتها أمريكا لأوكرانيا، كانت قبل أسبوعين بقيمة 300 مليون دولار.