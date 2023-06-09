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بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-بقيمة-ملياري-دولار-تشمل-ذخائر-لأنظمة-الدفاع-الجوي-1077958466.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة ‏‏2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T15:13+0000
2023-06-09T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان إن هذه الحزمة، التي يصل مجموع قيمتها إلى 2.1 مليار دولار، تتضمن قدرات دفاع جوي وذخيرة مهمة، يتم توفيرها في إطار "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن الحزمة تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "هوك"، وطائرات "بوما" دون طيار، وذخائر أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.وأضاف بيان البنتاغون أن "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" تشتري المعدات من صناعة الدفاع أو من الشركاء، بدلا من السحب من مخزون البنتاغون.وكان نائب وزير الدفاع كولين كال، أكد يوم الاثنين الماضي، بأن تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا "يضغط" على المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.وقال كال: "الجهود المبذولة لمساعدة الأوكرانيين مارست ضغوطا على قاعدتنا الصناعية العسكرية".وكانت آخر حزمة مساعدات عسكرية قدمتها أمريكا لأوكرانيا، كانت قبل أسبوعين بقيمة 300 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221213/زيلينسكي-يطلب-حزمة-مساعدات-بقيمة-1276-مليار-دولار-لإعادة-بناء-أوكرانيا-1071178098.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي

15:13 GMT 09.06.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
صواريخ باتريوت
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة ‏‏2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان إن هذه الحزمة، التي يصل مجموع قيمتها إلى 2.1 مليار دولار، تتضمن قدرات دفاع جوي وذخيرة مهمة، يتم توفيرها في إطار "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن الحزمة تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ "هوك"، وطائرات "بوما" دون طيار، وذخائر أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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13 ديسمبر 2022, 23:06 GMT
وأضاف بيان البنتاغون أن "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" تشتري المعدات من صناعة الدفاع أو من الشركاء، بدلا من السحب من مخزون البنتاغون.
وكان نائب وزير الدفاع كولين كال، أكد يوم الاثنين الماضي، بأن تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا "يضغط" على المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
وقال كال: "الجهود المبذولة لمساعدة الأوكرانيين مارست ضغوطا على قاعدتنا الصناعية العسكرية".
وكانت آخر حزمة مساعدات عسكرية قدمتها أمريكا لأوكرانيا، كانت قبل أسبوعين بقيمة 300 مليون دولار.
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