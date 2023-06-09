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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/إصابة-3-أشخاص-في-بيلغورود-الروسية-جراء-قصف-أوكراني-1077921380.html
إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني
إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إصابة ثلاثة أشخاص في المقاطعة جراء قصف من الأراضي الأوكرانية خلال الليل. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T04:24+0000
2023-06-09T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جلادكوف على تطبيق تيليغرام: "بشأن التطورات في مقاطعة بيلغورود: نظام الدفاع الجوي كان يعمل خلال الليل، وقد تعرض مبنى سكني ومنازل خاصة في قرية رازومنوي لأضرار... في مدينة شيبيكينو، تمت ملاحظة إطلاق نار كثيف خلال الليل وتم تدمير عدة منازل".وأضاف الحاكم: "أصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل وأحدهم رفض نقله إلى المستشفى، واثنان من الجرحى يرقدان في المستشفى".ولفت الحاكم إلى أنه من المستحيل تفقد شيبيكينو بسبب استمرار القصف المتكرر، وعندما يتوقف القصف، ستبدأ السلطات في إعادة بناء منازل الناس.وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-الجوي-الروسي-يصيب-هدفين-جويين-في-سماء-بيلغورود-1077867111.html
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غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني

04:24 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 04:25 GMT 09.06.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إصابة ثلاثة أشخاص في المقاطعة جراء قصف من الأراضي الأوكرانية خلال الليل.
وقال جلادكوف على تطبيق تيليغرام: "بشأن التطورات في مقاطعة بيلغورود: نظام الدفاع الجوي كان يعمل خلال الليل، وقد تعرض مبنى سكني ومنازل خاصة في قرية رازومنوي لأضرار... في مدينة شيبيكينو، تمت ملاحظة إطلاق نار كثيف خلال الليل وتم تدمير عدة منازل".
وأضاف الحاكم: "أصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل وأحدهم رفض نقله إلى المستشفى، واثنان من الجرحى يرقدان في المستشفى".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في سماء بيلغورود
أمس, 03:33 GMT
ولفت الحاكم إلى أنه من المستحيل تفقد شيبيكينو بسبب استمرار القصف المتكرر، وعندما يتوقف القصف، ستبدأ السلطات في إعادة بناء منازل الناس.
وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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