https://sputnikarabic.ae/20230609/إصابة-3-أشخاص-في-بيلغورود-الروسية-جراء-قصف-أوكراني-1077921380.html
إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني
إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إصابة ثلاثة أشخاص في المقاطعة جراء قصف من الأراضي الأوكرانية خلال الليل. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T04:24+0000
2023-06-09T04:24+0000
2023-06-09T04:25+0000
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وقال جلادكوف على تطبيق تيليغرام: "بشأن التطورات في مقاطعة بيلغورود: نظام الدفاع الجوي كان يعمل خلال الليل، وقد تعرض مبنى سكني ومنازل خاصة في قرية رازومنوي لأضرار... في مدينة شيبيكينو، تمت ملاحظة إطلاق نار كثيف خلال الليل وتم تدمير عدة منازل".وأضاف الحاكم: "أصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل وأحدهم رفض نقله إلى المستشفى، واثنان من الجرحى يرقدان في المستشفى".ولفت الحاكم إلى أنه من المستحيل تفقد شيبيكينو بسبب استمرار القصف المتكرر، وعندما يتوقف القصف، ستبدأ السلطات في إعادة بناء منازل الناس.وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-الجوي-الروسي-يصيب-هدفين-جويين-في-سماء-بيلغورود-1077867111.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
غواصة بيلغورود, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إصابة 3 أشخاص في بيلغورود الروسية جراء قصف أوكراني
04:24 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 04:25 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إصابة ثلاثة أشخاص في المقاطعة جراء قصف من الأراضي الأوكرانية خلال الليل.
وقال جلادكوف على تطبيق تيليغرام: "بشأن التطورات في مقاطعة بيلغورود: نظام الدفاع الجوي كان يعمل خلال الليل، وقد تعرض مبنى سكني ومنازل خاصة في قرية رازومنوي لأضرار... في مدينة شيبيكينو، تمت ملاحظة إطلاق نار كثيف خلال الليل وتم تدمير عدة منازل".
وأضاف الحاكم: "أصيب ثلاثة أشخاص خلال الليل وأحدهم رفض نقله إلى المستشفى، واثنان من الجرحى يرقدان في المستشفى".
ولفت الحاكم إلى أنه من المستحيل تفقد شيبيكينو بسبب استمرار القصف المتكرر، وعندما يتوقف القصف، ستبدأ السلطات في إعادة بناء منازل الناس.
وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك
وكورسك وفورونيج.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.