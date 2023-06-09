https://sputnikarabic.ae/20230609/إيران-بعد-قيام-مدمرتها-دنا-برحلة-في-المياة-الدولية-رفعت-علم-القوة-العسكرية-لطهران-حول-العالم-1077957683.html
إيران بعد قيام مدمرتها "دنا" برحلة في المياة الدولية: رفعت علم القوة العسكرية لطهران حول العالم
إيران بعد قيام مدمرتها "دنا" برحلة في المياة الدولية: رفعت علم القوة العسكرية لطهران حول العالم
أكد قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، أن المدمرة "دنا" المصنعة محليا "رفعت علم القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:33+0000
2023-06-09T14:33+0000
2023-06-09T14:33+0000
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وكان "الأسطول 86" للجيش الإيراني، الذي يشمل "دنا"، وهي سفينة حربية مزودة بصواريخ "كروز" مضادة للسفن وطوربيدات ومدافع بحرية، عاد إلى طهران في الشهر الماضي، بعد استكماله رحلة حول العالم كانت الأولى في تاريخ إيران.وخلال رحلتها، قطعت المدمرة "دنا" مسافة 70 ألف كيلومتر من المياه الدولية، وبعد مرور 8 أشهر، عادت بنجاح إلى إيران.وقال إيراني خلال كلمة قبل خطبة صلاة الجمعة: "لقد استُخدمت جميع القدرات المحلية لتنفيذ المهمة العظيمة للمدمرة "دنا"، ورفع علم النظام والثورة والجمهورية الإسلامية على المسرح العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتابع أن "مهمة المدمرة "دنا" الناجحة كانت هدية من الشباب الإيراني لشعوب المنطقة".وأضاف أنه "لشرف لإيران أن تقوم بتوسيع نطاق أمن وسلامة الملاحة في عمق المياه الدولية، والعمق الجيوسياسي والاستراتيجي للنظام في الحدود البحرية لعدة آلاف الكيلومترات".وأشار قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إلى أن المهمة الناجحة صدمت الأعداء ونقلت رسالة الشعب الإيراني بأن "العقوبات والتهديدات والمؤامرات لن تمنعنا أبدًا من المضي قدما".
https://sputnikarabic.ae/20230522/معلومات-عن-المدمرة-الأمريكية-بول-هاميلتون-التي-رصدتها-إيران-1077322331.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران بعد قيام مدمرتها "دنا" برحلة في المياة الدولية: رفعت علم القوة العسكرية لطهران حول العالم
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أكد قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، أن المدمرة "دنا" المصنعة محليا "رفعت علم القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول العالم".
وكان "الأسطول 86" للجيش الإيراني، الذي يشمل "دنا"، وهي سفينة حربية مزودة بصواريخ "كروز" مضادة للسفن وطوربيدات ومدافع بحرية، عاد إلى طهران في الشهر الماضي، بعد استكماله رحلة حول العالم كانت الأولى في تاريخ إيران.
وخلال رحلتها، قطعت المدمرة "دنا" مسافة 70 ألف كيلومتر من المياه الدولية، وبعد مرور 8 أشهر، عادت بنجاح إلى إيران.
وقال إيراني خلال كلمة قبل خطبة صلاة الجمعة: "لقد استُخدمت جميع القدرات المحلية لتنفيذ المهمة العظيمة للمدمرة "دنا"، ورفع علم النظام والثورة والجمهورية الإسلامية على المسرح العالمي"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وتابع أن "مهمة المدمرة "دنا" الناجحة كانت هدية من الشباب الإيراني لشعوب المنطقة".
وأضاف أنه "لشرف لإيران أن تقوم بتوسيع نطاق أمن وسلامة الملاحة في عمق المياه الدولية
، والعمق الجيوسياسي والاستراتيجي للنظام في الحدود البحرية لعدة آلاف الكيلومترات".
وأشار قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إلى أن المهمة الناجحة صدمت الأعداء ونقلت رسالة الشعب الإيراني بأن "العقوبات والتهديدات والمؤامرات لن تمنعنا أبدًا من المضي قدما".