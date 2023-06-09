https://sputnikarabic.ae/20230609/اتفاق-مصري-أردني-للتعاون-في-مجال-الغاز-الطبيعي-1077951350.html
اتفاق مصري أردني للتعاون في مجال الغاز الطبيعي
اتفاق مصري أردني للتعاون في مجال الغاز الطبيعي
تعتزم كل من مصر والأردن توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الغاز الطبيعي، في العاصمة الأردنية عمان، يوم غد السبت. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "عمون" عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن توقيع الاتفاق سيتم بحضور الوزير صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فينترسال ديا" الألمانية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، إذ تركزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة (NSG-3) في خزان أبو ماضي، ويأتي هذا الاكتشاف بعد اكتشاف سابق للشركة في منطقة التنقيب في شرق دمنهور، في يناير/ كانون الثاني الماضي.يتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة "ديسوكو"، وهي مشروع مشترك بين "فينترسال ديا" والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس)، حيث يستخدمون البُنى التحتية في دسوق والموجودة قرب البئر المكتشفة، والتي توصل بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.ويؤكد مدير عام المشروع المشترك "ديسوكو"، أولاف ريتز، أن "الاحتياطات الجديدة المضافة ستكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق".بدوره، أشار المهندس الجيولوجي صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، في تصريحات مع وسائل إعلام مصرية، إلى أن "هذا الاكتشاف يمثل أهمية كبيرة للغاية، حيث يزيد حجم الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي ويساهم في تحسين الاقتصادات، خاصة في ظل الحاجة الملحة للطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الحالية في الطاقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".من جهته، قال سامح صبري، مدير عام شركة "فينترسال ديا" مصر، إن "كميات الغاز الإضافية ستسهم في جهود فينترسال ديا الرامية إلى ضمان مستقبل طاقة آمن ومُستدام في مصر".
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العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اتفاق مصري أردني للتعاون في مجال الغاز الطبيعي
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تعتزم كل من مصر والأردن توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الغاز الطبيعي، في العاصمة الأردنية عمان، يوم غد السبت.
ونقلت وكالة
"عمون" عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن توقيع الاتفاق سيتم بحضور الوزير صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فينترسال ديا" الألمانية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي
ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، إذ تركزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة (NSG-3) في خزان أبو ماضي، ويأتي هذا الاكتشاف بعد اكتشاف سابق للشركة في منطقة التنقيب في شرق دمنهور، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
يتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة "ديسوكو"، وهي مشروع مشترك بين "فينترسال ديا" والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس)، حيث يستخدمون البُنى التحتية في دسوق والموجودة قرب البئر المكتشفة، والتي توصل بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.
ويؤكد مدير عام المشروع المشترك "ديسوكو"، أولاف ريتز، أن "الاحتياطات الجديدة المضافة
ستكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق".
بدوره، أشار المهندس الجيولوجي صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، في تصريحات مع وسائل إعلام مصرية، إلى أن "هذا الاكتشاف يمثل أهمية كبيرة للغاية، حيث يزيد حجم الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي ويساهم في تحسين الاقتصادات، خاصة في ظل الحاجة الملحة للطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الحالية في الطاقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".
من جهته، قال سامح صبري، مدير عام شركة "فينترسال ديا" مصر، إن "كميات الغاز الإضافية ستسهم في جهود فينترسال ديا الرامية إلى ضمان مستقبل طاقة آمن ومُستدام في مصر".