https://sputnikarabic.ae/20230609/استيقاظ-بركان-مايون-في-الفلبين-وسط-مخاوف-من-حدوث-انفجارات-فيديو-1077933501.html
استيقاظ بركان "مايون" في الفلبين وسط مخاوف من حدوث انفجارات... فيديو
استيقاظ بركان "مايون" في الفلبين وسط مخاوف من حدوث انفجارات... فيديو
رفعت الفلبين مستوى التأهب بشأن بركان "مايون" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، وحذرت من ميله المتزايد إلى ثوران خطير. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:40+0000
2023-06-09T10:40+0000
2023-06-09T10:40+0000
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رفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين، يوم الخميس، مستوى الخطر في بركان مايون إلى المستوى الثالث، على مقياس من خمس مستويات، بعد أيام قليلة من رفع مستوى الخطر إلى الثاني.وأفاد المعهد أن الانهيار المتكرر لقبة الحمم البركانية في فوهة البركان أدى إلى زيادة في الانهيارات الصخرية، واحتمال حدوث نشاط متفجر لأسابيع أو حتى أيام".وأضاف المعهد أن "مايون يظهر ثوران بركان صخري للحمم".وقال المعهد: "يجب إجلاء السكان خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، ويجب على الطائرات أيضا تجنب الطيران بالقرب من فوهة مايون".
https://sputnikarabic.ae/20230609/دراسة-عقار-رخيص-في-متناول-الجميع-قادر-على-محاربة-كورونا--1077932582.html
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نادي الفيديو, العالم, الفلبين
نادي الفيديو, العالم, الفلبين
استيقاظ بركان "مايون" في الفلبين وسط مخاوف من حدوث انفجارات... فيديو
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رفعت الفلبين مستوى التأهب بشأن بركان "مايون" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، وحذرت من ميله المتزايد إلى ثوران خطير.
رفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين، يوم الخميس، مستوى الخطر في بركان مايون إلى المستوى الثالث، على مقياس من خمس مستويات، بعد أيام قليلة من رفع مستوى الخطر إلى الثاني.
وأفاد المعهد أن الانهيار المتكرر لقبة الحمم البركانية في فوهة البركان أدى إلى زيادة في الانهيارات الصخرية، واحتمال حدوث نشاط متفجر لأسابيع أو حتى أيام".
وأضاف المعهد أن "مايون يظهر ثوران بركان صخري للحمم".
وقال المعهد: "يجب إجلاء السكان خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، ويجب على الطائرات أيضا تجنب الطيران بالقرب من فوهة مايون".