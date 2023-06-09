عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230609/استيقاظ-بركان-مايون-في-الفلبين-وسط-مخاوف-من-حدوث-انفجارات-فيديو-1077933501.html
استيقاظ بركان "مايون" في الفلبين وسط مخاوف من حدوث انفجارات... فيديو
استيقاظ بركان "مايون" في الفلبين وسط مخاوف من حدوث انفجارات... فيديو
رفعت الفلبين مستوى التأهب بشأن بركان "مايون" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، وحذرت من ميله المتزايد إلى ثوران خطير. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:40+0000
2023-06-09T10:40+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
العالم
الفلبين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0d/1074671135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d3fbe6ba4e27873e7507ccf2f62b21b.jpg
رفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين، يوم الخميس، مستوى الخطر في بركان مايون إلى المستوى الثالث، على مقياس من خمس مستويات، بعد أيام قليلة من رفع مستوى الخطر إلى الثاني.وأفاد المعهد أن الانهيار المتكرر لقبة الحمم البركانية في فوهة البركان أدى إلى زيادة في الانهيارات الصخرية، واحتمال حدوث نشاط متفجر لأسابيع أو حتى أيام".وأضاف المعهد أن "مايون يظهر ثوران بركان صخري للحمم".وقال المعهد: "يجب إجلاء السكان خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، ويجب على الطائرات أيضا تجنب الطيران بالقرب من فوهة مايون".
https://sputnikarabic.ae/20230609/دراسة-عقار-رخيص-في-متناول-الجميع-قادر-على-محاربة-كورونا--1077932582.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0d/1074671135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_961e0dafc50b9be590ed3f10855f939d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم, الفلبين
نادي الفيديو, العالم, الفلبين

استيقاظ بركان "مايون" في الفلبين وسط مخاوف من حدوث انفجارات... فيديو

10:40 GMT 09.06.2023
© AP Photo / Slamet Riyadi ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023.
 ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Slamet Riyadi
تابعنا عبرTelegram
رفعت الفلبين مستوى التأهب بشأن بركان "مايون" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، وحذرت من ميله المتزايد إلى ثوران خطير.
رفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين، يوم الخميس، مستوى الخطر في بركان مايون إلى المستوى الثالث، على مقياس من خمس مستويات، بعد أيام قليلة من رفع مستوى الخطر إلى الثاني.
وأفاد المعهد أن الانهيار المتكرر لقبة الحمم البركانية في فوهة البركان أدى إلى زيادة في الانهيارات الصخرية، واحتمال حدوث نشاط متفجر لأسابيع أو حتى أيام".
وأضاف المعهد أن "مايون يظهر ثوران بركان صخري للحمم".
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
مجتمع
دراسة: عقار رخيص في متناول الجميع قادر على محاربة كورونا
10:15 GMT
وقال المعهد: "يجب إجلاء السكان خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، ويجب على الطائرات أيضا تجنب الطيران بالقرب من فوهة مايون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала