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https://sputnikarabic.ae/20230609/الأردن-يعلن-عن-إجراء-جديد-لمواطني-المغرب-الراغبين-في-السفر-إليه-1077922001.html
الأردن يعلن عن إجراء جديد لمواطني المغرب الراغبين في السفر إليه
الأردن يعلن عن إجراء جديد لمواطني المغرب الراغبين في السفر إليه
أعلن الأردن عن إطلاق خدمة جديدة لمواطني المغرب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين منهم في السفر إلى المملكة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T05:42+0000
2023-06-09T05:42+0000
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وذكرت السفارة الأردنية في الرباط في بيان، أمس الخميس، أنه تم إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين المغاربة، بقصد تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة.وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيمكن الأشقاء المغاربة من الحصول على التأشيرة إلكترونيا قبل المغادرة إلى الأردن.ووفقا للبيان، يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الأردنية.كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والمغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230606/بريطانيا-تعلن-عن-تسهيلات-لراغبي-السفر-إليها-من-دول-الخليج-والأردن-1077816214.html
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أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

الأردن يعلن عن إجراء جديد لمواطني المغرب الراغبين في السفر إليه

05:42 GMT 09.06.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلن الأردن عن إطلاق خدمة جديدة لمواطني المغرب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين منهم في السفر إلى المملكة.
وذكرت السفارة الأردنية في الرباط في بيان، أمس الخميس، أنه تم إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين المغاربة، بقصد تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيمكن الأشقاء المغاربة من الحصول على التأشيرة إلكترونيا قبل المغادرة إلى الأردن.
لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن
6 يونيو, 20:20 GMT

وأوضح أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 30 يوما من تاريخ الدخول، كما بإمكان حاملها مراجعة أقرب مركز أمني في حال رغبته في تمديد الإقامة لأكثر من شهر.

ووفقا للبيان، يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الأردنية.
كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والمغرب.
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