https://sputnikarabic.ae/20230609/الأردن-يعلن-عن-إجراء-جديد-لمواطني-المغرب-الراغبين-في-السفر-إليه-1077922001.html
الأردن يعلن عن إجراء جديد لمواطني المغرب الراغبين في السفر إليه
الأردن يعلن عن إجراء جديد لمواطني المغرب الراغبين في السفر إليه
أعلن الأردن عن إطلاق خدمة جديدة لمواطني المغرب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين منهم في السفر إلى المملكة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T05:42+0000
2023-06-09T05:42+0000
2023-06-09T05:42+0000
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وذكرت السفارة الأردنية في الرباط في بيان، أمس الخميس، أنه تم إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين المغاربة، بقصد تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة.وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيمكن الأشقاء المغاربة من الحصول على التأشيرة إلكترونيا قبل المغادرة إلى الأردن.ووفقا للبيان، يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الأردنية.كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والمغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230606/بريطانيا-تعلن-عن-تسهيلات-لراغبي-السفر-إليها-من-دول-الخليج-والأردن-1077816214.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الأردن يعلن عن إجراء جديد لمواطني المغرب الراغبين في السفر إليه
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أعلن الأردن عن إطلاق خدمة جديدة لمواطني المغرب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين منهم في السفر إلى المملكة.
وذكرت السفارة الأردنية في الرباط في بيان، أمس الخميس، أنه تم إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين المغاربة، بقصد تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في السفر
إلى المملكة.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيمكن الأشقاء المغاربة من الحصول على التأشيرة إلكترونيا قبل المغادرة إلى الأردن.
وأوضح أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 30 يوما من تاريخ الدخول، كما بإمكان حاملها مراجعة أقرب مركز أمني في حال رغبته في تمديد الإقامة لأكثر من شهر.
ووفقا للبيان، يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الأردنية.
كما أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والمغرب
.