https://sputnikarabic.ae/20230609/الإمارات-تطلق-سلسلة-مبادرات-لاستمرار-تقديم-المساعدات-الإنسانية-لسوريا-1077925122.html

الإمارات تطلق سلسلة مبادرات لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا

الإمارات تطلق سلسلة مبادرات لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا

أعلن وفد الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة اللاذقية السورية، أمس الخميس، عن إطلاق سلسلة مبادرات جديدة لاستمرار تقديم المساعدات الخاصة بدعم مختلف القطاعات في... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T08:35+0000

2023-06-09T08:35+0000

2023-06-09T08:35+0000

الأخبار

زلزال

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0b/1073376186_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_43e3fba055e7ab57c40001a84cbdb70b.jpg

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الخميس، عن رئيس الوفد الإماراتي، محمد الكعبي، أن المساعدات الإنسانية الخارجية تعد التزاما أساسيا وأخلاقيا للإمارات، ومهمة "الفارس الشهم 2" في سوريا دليل على الاستجابة السريعة للإمارات والوقوف إلى جانب السوريين.وأكدت أنه "من بين تلك المبادرات، مدرستي هويتي، وتهدف إلى دعم القطاع التربوي السوري من خلال ترميم وصيانة 40 مدرسة في محافظة اللاذقية، ومبادرة فرسان التعليم الهادفة إلى تأمين حواسيب محمولة ومكتبية لدعم التحول الرقمي".وأضافت الوكالة إلى أنه "إضافة إلى هذه المبادرات، يتم توفير لوازم التدريب لكليات عملية، مثل الهندسة والطب والصيدلة، ومبادرة كسوة العيد التي تستهدف 44 ألف مستفيد، ومبادرة الأضاحي حيث سيتم توزيع 2000 أضحية على 100 ألف مستفيد في كل من محافظات اللاذقية وحلب وحمص وحماة".ومن جهته، أشار رئيس مجلس محافظة اللاذقية السورية، تيسير حبيب، إلى أن المساعدات الإماراتية المقدمة مستمرة حتى تتعافى سوريا وتعود أفضل مما كانت عليه سابقا، منوّها إلى أن المهمة "الفارس الشهم 2" في سوريا تقوم بالتخفيف من آثار الزلزال الذي وقع في البلاد في السادس من شهر فبراير/ شباط الماضي.وأعرب تيسير حبيب عن شكره لجهود الهلال الإماراتي المساهم في دعم سوريا منذ بداية الزلزال في كل القطاعات المختلفة في محافظة اللاذقية.ويذكر أنه بعد مرور شهرين على حدوث الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا، أطلقت محافظة اللاذقية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع بناء وحدات إيواء مؤقتة مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال، وذلك في حي الغراف في مدينة اللاذقية.وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن مشروع الوحدات السكنية في حي الغراف الممتد على مساحة 33 دونمًا، هو جزء من أصل سبعة مواقع أخرى يشملها المشروع الذي يضم 1000 وحدة سكنية، مساحة كل واحدة منها 42 متر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 100 دونم.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.كانت الحكومة السورية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الإمارات-تدشن-مشروع-مناطق-سكنية-مسبقة-الصنع-لإيواء-متضرري-الزلزال-في-سوريا-1075619531.html

https://sputnikarabic.ae/20230215/الإمارات-تدعم-سوريا-بـ-50-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات-الزلزال-1073558665.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي