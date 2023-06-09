https://sputnikarabic.ae/20230609/البيت-الأبيض-عن-استدعاء-ترامب-للمحاكمة-بايدن-علم-مثل-الجميع-بأمر-حيازة-المواد-السرية-من-الإعلام-1077959792.html

البيت الأبيض عن استدعاء ترامب للمحاكمة: بايدن علم "مثل الجميع" بأمر حيازة المواد السرية من الإعلام

البيت الأبيض عن استدعاء ترامب للمحاكمة: بايدن علم "مثل الجميع" بأمر حيازة المواد السرية من الإعلام

رفض البيت الأبيض، اليوم الجمعة، التعليق على استدعاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ‏للمحاكمة بتهمة حيازة مواد سرية.‏ 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T15:57+0000

2023-06-09T15:57+0000

2023-06-09T15:57+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

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ولم تعلق المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، في مؤتمر صحفي، على إن كان هناك أي تنسيق مسبق بين البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية، بشأن استدعاء ترامب للمحاكمة، يوم الثلاثاء المقبل.وأكدت دالتون أن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وطاقمه، علموا بأمر حيازة ترامب للمواد السرية، من التقارير الإعلامية التي ظهرت الليلة الماضية، "مثلهم مثل الجميع"، بحسب قولها.كما شددت المتحدثة باسم بايدن، أن "الرئيس الأمريكي يحترم جيدا سيادة القانون".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أنه تلقى إخطارا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية، واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء المقبل.وقال في منشور على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "أبلغت إدارة بايدن الفاسدة محاميّ بتوجيه اتهامات لي".وأضاف ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو في ولاية فلوريدا.وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".

https://sputnikarabic.ae/20230609/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-اليوم-نقف-مع-ترامب-لأنه-يوم-مظلم-في-تاريخ-بلادن-1077920330.html

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن