https://sputnikarabic.ae/20230609/التمساح-الروسية-تحطم-رقما-قياسيا-بتصديها-لـ18-صاروخا-في-طلعة-واحدة-فيديو-1077934458.html
"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو
"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو
سجلت مروحية "كا – 52" الروسية رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:07+0000
2023-06-09T11:07+0000
2023-06-09T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور. ومنظومة الدفاع الجوي في فيتيبسك تكتشف تلقائيًا إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وتحسب إحداثياتها".وقال المصدرلـ"سبوتنيك" إن "المروحية نفسها لم تتضرر".ويذكر أن منظومة فيتيبسك تنقذ بانتظام حياة طياري طيران الجيش الروسي، الذين يتعرضون بشكل مستمر لصواريخ من منظومة الدفاع الجوي المحمولة يطلقها العدو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو
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سجلت مروحية "كا – 52" الروسية رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور. ومنظومة الدفاع الجوي في فيتيبسك تكتشف تلقائيًا إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وتحسب إحداثياتها".
وقال المصدرلـ"سبوتنيك" إن "المروحية نفسها لم تتضرر".
ويذكر أن منظومة فيتيبسك تنقذ بانتظام حياة طياري طيران الجيش الروسي، الذين يتعرضون بشكل مستمر لصواريخ من منظومة الدفاع الجوي المحمولة يطلقها العدو.