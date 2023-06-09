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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/التمساح-الروسية-تحطم-رقما-قياسيا-بتصديها-لـ18-صاروخا-في-طلعة-واحدة-فيديو-1077934458.html
"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو
"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو
سجلت مروحية "كا – 52" الروسية رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:07+0000
2023-06-09T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور. ومنظومة الدفاع الجوي في فيتيبسك تكتشف تلقائيًا إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وتحسب إحداثياتها".وقال المصدرلـ"سبوتنيك" إن "المروحية نفسها لم تتضرر".ويذكر أن منظومة فيتيبسك تنقذ بانتظام حياة طياري طيران الجيش الروسي، الذين يتعرضون بشكل مستمر لصواريخ من منظومة الدفاع الجوي المحمولة يطلقها العدو.
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو

11:07 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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سجلت مروحية "كا – 52" الروسية رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور. ومنظومة الدفاع الجوي في فيتيبسك تكتشف تلقائيًا إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وتحسب إحداثياتها".
وقال المصدرلـ"سبوتنيك" إن "المروحية نفسها لم تتضرر".
ويذكر أن منظومة فيتيبسك تنقذ بانتظام حياة طياري طيران الجيش الروسي، الذين يتعرضون بشكل مستمر لصواريخ من منظومة الدفاع الجوي المحمولة يطلقها العدو.
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