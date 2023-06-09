https://sputnikarabic.ae/20230609/الجيش-السوداني-نوافق-على-هدنة-الـ24-ساعة-ولنا-حق-التعامل-مع-أي-انتهاكات-لها-1077960130.html
الجيش السوداني: نوافق على هدنة الـ24 ساعة ولنا حق التعامل مع أي انتهاكات لها
الجيش السوداني: نوافق على هدنة الـ24 ساعة ولنا حق التعامل مع أي انتهاكات لها
أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T16:12+0000
2023-06-09T16:12+0000
2023-06-09T16:12+0000
قوات الدعم السريع السودانية
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وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".وأشار الجيش السوداني في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها.كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إلى أن الجيش السوداني والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد.ولفت إلى أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة.كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230609/السعودية-طرفا-النزاع-في-السودان-يتفقان-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-1077937237.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني: نوافق على هدنة الـ24 ساعة ولنا حق التعامل مع أي انتهاكات لها
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.
وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".
وأشار الجيش السوداني
في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها.
كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".
وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إلى أن الجيش السوداني
والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد.
ولفت إلى أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة.
كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.
وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة
الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.
وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.
كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين
، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.