https://sputnikarabic.ae/20230609/الجيش-اللبناني-يدفع-بتعزيزات-إضافية-إلى-الحدود-مع-إسرائيل-صور-وفيديو-1077949009.html
الجيش اللبناني يدفع بتعزيزات إضافية إلى الحدود مع إسرائيل... صور وفيديو
الجيش اللبناني يدفع بتعزيزات إضافية إلى الحدود مع إسرائيل... صور وفيديو
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه ينفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة الجيش الإسرائيلي. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T12:40+0000
2023-06-09T12:40+0000
2023-06-09T12:40+0000
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يأتي ذلك في أعقاب قيام قوات الجيش الإسرائيلي بالاعتداء بالقنابل الغازية على أهالي قريتي كفرشوبا والعرقوب جنوبي لبنان، بعد تظاهرهم ضد تجريف أراضيهم.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل استنفارا متبادلا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وذلك على خلفية استقدام الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى منطقة كفرشوبا.وفي السياق، تناول الإعلام إسرائيلي التطورات على الحدود اللبنانية، حيث نشرت صحيفة "معاريف" مقاطع فيديو نقلا عن قناة "الميادين" اللبنانية، يظهر فيها جندي من الجيش اللبناني يصوب سلاح "آر بي جيه" في وجه دبابة إسرائيلية.وركزت الصحيفة على لقطات أخرى تظهر قوات الجيش اللبناني يتموضعون ويوجهون أسلحتهم نحو آلية عسكرية في الجانب الإسرائيلي من الحدود.وكان العشرات من أبناء كفرشوبا وشبعا وكفرحمام وباقي قرى العرقوب نفذوا اعتصامًا، احتجاجًا على أعمال التجريف وتغيير معالم الأرض، التي أقدم عليها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.وطالب المعتصمون قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية على الأهالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش اللبناني يدفع بتعزيزات إضافية إلى الحدود مع إسرائيل... صور وفيديو
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه ينفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة الجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك في أعقاب قيام قوات الجيش الإسرائيلي بالاعتداء بالقنابل الغازية على أهالي قريتي كفرشوبا والعرقوب جنوبي لبنان، بعد تظاهرهم ضد تجريف أراضيهم.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
استنفارا متبادلا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وذلك على خلفية استقدام الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى منطقة كفرشوبا.
وفي السياق، تناول الإعلام إسرائيلي التطورات على الحدود اللبنانية، حيث نشرت صحيفة
"معاريف" مقاطع فيديو نقلا عن قناة "الميادين" اللبنانية، يظهر فيها جندي من الجيش اللبناني يصوب سلاح "آر بي جيه" في وجه دبابة إسرائيلية.
وركزت الصحيفة على لقطات أخرى تظهر قوات الجيش اللبناني يتموضعون ويوجهون أسلحتهم نحو آلية عسكرية في الجانب الإسرائيلي من الحدود.
ووصفت الصحيفة المشهد بأنه "خطير وغير مسبوق".
وكان العشرات من أبناء كفرشوبا وشبعا وكفرحمام وباقي قرى العرقوب نفذوا اعتصامًا، احتجاجًا على أعمال التجريف وتغيير معالم الأرض، التي أقدم عليها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وطالب المعتصمون قوات الأمم المتحدة في لبنان
"اليونيفيل" بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الدخانية على الأهالي.