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https://sputnikarabic.ae/20230609/الدول-الأكثر-عرضة-للكوارث-الطبيعية-1077954452.html
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية
للكوارث الطبيعية تأثير مهم على أنشطة الناس. جمعت "سبوتنيك" بيانات عن الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في الشرقين الأدنى والأوسط. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:16+0000
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انفوجرافيك, زلزال, كوارث طبيعية, инфографика
انفوجرافيك, زلزال, كوارث طبيعية, инфографика

الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية

13:16 GMT 09.06.2023
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للكوارث الطبيعية تأثير مهم على أنشطة الناس. جمعت "سبوتنيك" بيانات عن الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في الشرقين الأدنى والأوسط.
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية - سبوتنيك عربي
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية - سبوتنيك عربي
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