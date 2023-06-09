https://sputnikarabic.ae/20230609/الدول-الأكثر-عرضة-للكوارث-الطبيعية-1077954452.html
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية
للكوارث الطبيعية تأثير مهم على أنشطة الناس. جمعت "سبوتنيك" بيانات عن الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في الشرقين الأدنى والأوسط. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:16+0000
2023-06-09T13:16+0000
2023-06-09T13:16+0000
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انفوجرافيك
زلزال
كوارث طبيعية
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انفوجرافيك, زلزال, كوارث طبيعية, инфографика
انفوجرافيك, زلزال, كوارث طبيعية, инфографика
الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية
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للكوارث الطبيعية تأثير مهم على أنشطة الناس. جمعت "سبوتنيك" بيانات عن الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في الشرقين الأدنى والأوسط.