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الرئاسة الفلسطينية: القدس والاستيطان من العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام

الرئاسة الفلسطينية: القدس والاستيطان من العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن القدس والاستيطان من العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T12:56+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات أبو ردينة جاءت تعليقا على ما اعتبر فيه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام، وأن العودة لمستوطنة "حومش" حق للمستوطنين.ووصف أبو ردينة هذه المطالب بأنها "محاولات إسرائيلية تهدف لتضليل وخداع الرأي العام الدولي، من أن المستوطنات لا تقام على أراضٍ فلسطينية، وأن القدس ومقدساتها والاستيطان من الأسباب الرئيسية أمام تحقيق السلام".وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية على أن "الأراضي التي تقام عليها المستوطنات هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تواصل التوسع الاستيطاني لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة".ولفت نبيل أبو ردينة إلى أن عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين في الضفة الغربية، يعد تحديا كبيرا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، مطالبا الإدارة الأمريكية وضع حد لتصرفات الحكومة الإسرائيلية، التي تقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، داعيا واشنطن إلى أن تتجاوز في موقفها بيانات الشجب والاستنكار.وذكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد التوصل الى سلام دائم، فلابد من الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، القائمة على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، لأن هذا هو الحل الوحيد للتوصل إلى السلام وتحقيق الأمن والاستقرار".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، لقي شاب فلسطيني مصرعه، بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه قرب حاجز رنتيس العسكري غرب مدينة رام الله.ونقلت وكالة "وفا" عن وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تلقت بلاغا من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بـ"استشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاما) قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله".

https://sputnikarabic.ae/20230607/فلسطين-تتهم-نتنياهو-وحكومته-بتعمد-تجاهل-ضرورات-حل-القضية-الفلسطينية-1077836250.html

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