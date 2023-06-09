https://sputnikarabic.ae/20230609/الرئيس-الفلسطيني-يزور-بكين-خلال-أيام-بدعوة-من-الرئيس-الصيني-1077924845.html
الرئيس الفلسطيني يزور بكين بدعوة من نظيره الصيني
الرئيس الفلسطيني يزور بكين بدعوة من نظيره الصيني
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور البلاد بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T08:25+0000
2023-06-09T08:25+0000
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وحسب وكالة "شينخوا"، قالت الخارجية الصينية أن الزيارة ستكون في الفترة من 13 إلى 16 يونيو/ حزيران الجاري.يذكر أنه في نهاية مايو/ أيار الماضي، التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أطلع الوفد المسؤول الصيني على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته.كما أشاد الوفد الفلسطيني بموقف الحزب الشيوعي الصيني من القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني في المحافل الدولية كافة، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية مع تعزيز العلاقات بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني.من جهته، أكد المسؤول الصيني على ما وصفها بـ "الصداقة العريقة والتاريخية" التي تربط بين الصين وفلسطين، ومواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية.وشدد الجانب الصيني على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
https://sputnikarabic.ae/20220420/الصين-قلقة-من-تصعيد-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل-1061400962.html
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الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, محمود عباس, الأخبار
الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, محمود عباس, الأخبار
الرئيس الفلسطيني يزور بكين بدعوة من نظيره الصيني
08:25 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 08:27 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور البلاد بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ.
وحسب وكالة
"شينخوا"، قالت الخارجية الصينية أن الزيارة ستكون في الفترة من 13 إلى 16 يونيو/ حزيران الجاري.
يذكر أنه في نهاية مايو/ أيار الماضي، التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة الأنباء الفلسطينية، أطلع الوفد المسؤول الصيني على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
كما أشاد الوفد الفلسطيني بموقف الحزب الشيوعي الصيني من القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني في المحافل الدولية كافة، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية مع تعزيز العلاقات بين حركة فتح والحزب الشيوعي
الصيني.
من جهته، أكد المسؤول الصيني على ما وصفها بـ "الصداقة العريقة والتاريخية" التي تربط بين الصين وفلسطين، ومواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية.
وشدد الجانب الصيني على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".