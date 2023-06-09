https://sputnikarabic.ae/20230609/الطوارئ-الروسية-تم-إجلاء-أكثر-من-ألف-شخص-في-مقاطعة-خيرسون-1077921605.html

الطوارئ الروسية: تم إجلاء أكثر من ألف شخص في مقاطعة خيرسون... فيديو

الطوارئ الروسية: تم إجلاء أكثر من ألف شخص في مقاطعة خيرسون... فيديو

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ أجلوا 1534 شخصًا في مقاطعة خيرسون إثر التخريب الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية،... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T05:18+0000

2023-06-09T05:18+0000

2023-06-09T06:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077871663_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_20feec426fff857e6472396887d42c0d.jpg

وبحسب الوزارة: "أنقذ رجال الطورارئ 1534 شخصًا، من بينهم 154 طفلًا. في المجموع تم إجلاء 5133 شخصًا، من بينهم 178 طفلًا و 66 شخصًا من ذوي القدرة المحدودة على الحركة".وتقدم وزارة الطوارئ الروسية مساعدة شاملة للسكان، وتواصل قوات الطوارئ القضاء على العواقب الطارئة في مقاطعة خيرسون.وقالت الوزارة: "تم التأكيد على أن مجموعة من أكثر من 190 شخصًا، 66 وحدة من المعدات العالية الأداء، بما في ذلك 25 مركبة مائية، تعمل في الموقع".وقامت مجموعة عملياتية من وزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير، أناتولي سوبرونوفسكي، بزيارة المناطق المتضررة في مقاطعة خيرسون. وأعطى نائب الوزير، خلال اجتماع تم عقده، تعليمات لضمان المزيد من العمل".وفي 6 يونيو/ حزيران، دُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.كما بيّن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أحد أهداف خطة نظام كييف من تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.وفي 16 مارس/ آذار 2022، تم وضع محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تحت حماية وحدات الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفسكايا الكهرومائي.

https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم