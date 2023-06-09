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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-على-محورين-في-منطقة-العملية-العسكرية-أكثر-من-50-آلية-عسكرية-أوكرانية-1077920641.html
القوات الروسية تدمر أكثر من 50 آلية عسكرية أوكرانية
القوات الروسية تدمر أكثر من 50 آلية عسكرية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن تجمع قوات "الشرق" نفذت عملية تدمير ناجحة على محورين في منطقة العمليات الخاصة، حيث تم تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T02:04+0000
2023-06-09T02:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "الشرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن "تجمع قوات الشرق بدعم من المدفعية والطيران نجحت في تحقيق انتصار مهم ضد العدو في اتجاه يوجنو دونيتسك، حيث تم تدمير ثماني دبابات و17 عربة مصفحة وقوة بشرية للقوميون الأوكرانيين".وأوضح تشيخوف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من طراز "فيوري" وطائرتين من طراز "ليليكا". وفيما يتعلق بمحور زابوروجيه، تم تدمير ما يصل إلى 13 دبابة و10 عربات مشاة قتالية و6 عربات مدرعة وقوة بشرية من العدو.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتشيخوف، تم تدمير مدفعين تابعين للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبنوغورسك وطاقم هاون في منطقة كامينسكي.وأشاد تشيخوف بالشجاعة والبطولة التي أظهرها عسكريو تجمع قوات "الشرق" في تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ونجاح.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230608/مبعوث-أوكرانيا-لدى-الأمم-المتحدة-التحقيق-في-هجوم-سد-كاخوفسكايا-غير-ممكن-1077919344.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الروسية تدمر أكثر من 50 آلية عسكرية أوكرانية

02:04 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 02:17 GMT 09.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن تجمع قوات "الشرق" نفذت عملية تدمير ناجحة على محورين في منطقة العمليات الخاصة، حيث تم تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية تابعة لأوكرانيا، بما في ذلك 21 دبابة.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "الشرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن "تجمع قوات الشرق بدعم من المدفعية والطيران نجحت في تحقيق انتصار مهم ضد العدو في اتجاه يوجنو دونيتسك، حيث تم تدمير ثماني دبابات و17 عربة مصفحة وقوة بشرية للقوميون الأوكرانيين".
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وأوضح تشيخوف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من طراز "فيوري" وطائرتين من طراز "ليليكا". وفيما يتعلق بمحور زابوروجيه، تم تدمير ما يصل إلى 13 دبابة و10 عربات مشاة قتالية و6 عربات مدرعة وقوة بشرية من العدو.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتشيخوف، تم تدمير مدفعين تابعين للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبنوغورسك وطاقم هاون في منطقة كامينسكي.
وأشاد تشيخوف بالشجاعة والبطولة التي أظهرها عسكريو تجمع قوات "الشرق" في تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ونجاح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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