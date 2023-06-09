https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-على-محورين-في-منطقة-العملية-العسكرية-أكثر-من-50-آلية-عسكرية-أوكرانية-1077920641.html

القوات الروسية تدمر أكثر من 50 آلية عسكرية أوكرانية

القوات الروسية تدمر أكثر من 50 آلية عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن تجمع قوات "الشرق" نفذت عملية تدمير ناجحة على محورين في منطقة العمليات الخاصة، حيث تم تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T02:04+0000

2023-06-09T02:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "الشرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن "تجمع قوات الشرق بدعم من المدفعية والطيران نجحت في تحقيق انتصار مهم ضد العدو في اتجاه يوجنو دونيتسك، حيث تم تدمير ثماني دبابات و17 عربة مصفحة وقوة بشرية للقوميون الأوكرانيين".وأوضح تشيخوف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من طراز "فيوري" وطائرتين من طراز "ليليكا". وفيما يتعلق بمحور زابوروجيه، تم تدمير ما يصل إلى 13 دبابة و10 عربات مشاة قتالية و6 عربات مدرعة وقوة بشرية من العدو.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتشيخوف، تم تدمير مدفعين تابعين للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبنوغورسك وطاقم هاون في منطقة كامينسكي.وأشاد تشيخوف بالشجاعة والبطولة التي أظهرها عسكريو تجمع قوات "الشرق" في تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ونجاح.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن