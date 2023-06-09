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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكراني-أمريكي-الصنع-قرب-دونيتسك-فيديو-1077922836.html
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو
دمرت قوات المدفعية الروسية مدفع هاوتزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب دونيتسك. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T07:07+0000
2023-06-09T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ضابط المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صنعته الولايات المتحدة قرب دونيتسك، إلى جانب الذخيرة".وأضاف: "نرى في الواقع الكثير من الأشياء، ولا نتسرع في ضرب الأهداف بمجرد العثور عليها. رأينا أن الطاقم لم ينشط بعد، وانتظرنا استلامهم للذخيرة، ونلنا منهم بهدوء".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو

07:07 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 07:23 GMT 09.06.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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حصري
دمرت قوات المدفعية الروسية مدفع هاوتزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب دونيتسك.
وقال ضابط المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صنعته الولايات المتحدة قرب دونيتسك، إلى جانب الذخيرة".
وأضاف: "نرى في الواقع الكثير من الأشياء، ولا نتسرع في ضرب الأهداف بمجرد العثور عليها. رأينا أن الطاقم لم ينشط بعد، وانتظرنا استلامهم للذخيرة، ونلنا منهم بهدوء".
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:49 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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