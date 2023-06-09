https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكراني-أمريكي-الصنع-قرب-دونيتسك-فيديو-1077922836.html
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو
دمرت قوات المدفعية الروسية مدفع هاوتزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب دونيتسك. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T07:07+0000
2023-06-09T07:07+0000
2023-06-09T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ضابط المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صنعته الولايات المتحدة قرب دونيتسك، إلى جانب الذخيرة".وأضاف: "نرى في الواقع الكثير من الأشياء، ولا نتسرع في ضرب الأهداف بمجرد العثور عليها. رأينا أن الطاقم لم ينشط بعد، وانتظرنا استلامهم للذخيرة، ونلنا منهم بهدوء".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو
07:07 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 07:23 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
حصري
دمرت قوات المدفعية الروسية مدفع هاوتزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب دونيتسك.
وقال ضابط المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صنعته الولايات المتحدة قرب دونيتسك، إلى جانب الذخيرة".
وأضاف: "نرى في الواقع الكثير من الأشياء، ولا نتسرع في ضرب الأهداف بمجرد العثور عليها. رأينا أن الطاقم لم ينشط بعد، وانتظرنا استلامهم للذخيرة، ونلنا منهم بهدوء".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.