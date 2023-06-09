https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكراني-أمريكي-الصنع-قرب-دونيتسك-فيديو-1077922836.html

القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو

القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو

دمرت قوات المدفعية الروسية مدفع هاوتزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب دونيتسك. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T07:07+0000

2023-06-09T07:07+0000

2023-06-09T07:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال ضابط المدفعية لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم صنعته الولايات المتحدة قرب دونيتسك، إلى جانب الذخيرة".وأضاف: "نرى في الواقع الكثير من الأشياء، ولا نتسرع في ضرب الأهداف بمجرد العثور عليها. رأينا أن الطاقم لم ينشط بعد، وانتظرنا استلامهم للذخيرة، ونلنا منهم بهدوء".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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روسيا, رصد عسكري