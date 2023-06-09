https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تصد-محاولة-جديدة-لهجوم-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1077962976.html
القوات الروسية تصد محاولة جديدة لهجوم القوات الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تصد محاولة جديدة لهجوم القوات الأوكرانية في زابوروجيه
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم في مقاطعة زابوروجيه. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T23:42+0000
2023-06-09T23:42+0000
2023-06-09T23:44+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف عبر تيلغرام: "مقاتلو الجيش الأوكراني بدأوا هجومًا ليليًا جديدًا. جنودنا يستقبلونهم بالضيافة الروسية المعروفة بحماسها وإطلاق النيران المكثفة".ووفقًا له، سبق تقدم القوات الأوكرانية قصف عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة. ووفقًا لمعلومات روغوف، قام العدو أولاً بإجراء إعدادات فنية، ثم بدأ بنقل الآليات المصفحة والقوات الحية إلى خط المواجهة لشن هجوم جديد.وأكد روغوف: "كل شيء يشير إلى أن العمل الرئيسي اليوم سيكون في منطقة رابوتينو بمنطقة أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه".وأمس الجمعة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء عملية الردع للجيش الأوكراني، مشيرا إلى عدم تحقيق أهداف كييف في أي من المناطق القتالية.وفي وقت لاحق، أفاد روغوف لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية تستعد لمحاولات هجوم جديدة في المنطقة. وقد قامت القوات الأوكرانية بستة محاولات في الفترة الأخيرة لاختراق خط المواجهة في هذه المنطقة: فشلت أربعة هجمات في منطقة فيميفسك، وفشلت اثنتان في جنوب مدينة أوريخوف.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/لافروف-مذكرات-روسيا-حول-قصف-محطة-زابوروجيه-لا-تلقى-استجابة-أممية-1077960308.html
https://sputnikarabic.ae/20230609/سلطات-زابوروجيه-المعارك-الشرسة-مستمرة-والقوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائرفادحة-1077927585.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الروسية تصد محاولة جديدة لهجوم القوات الأوكرانية في زابوروجيه
23:42 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 23:44 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف عبر تيلغرام: "مقاتلو الجيش الأوكراني بدأوا هجومًا ليليًا جديدًا. جنودنا يستقبلونهم بالضيافة الروسية المعروفة بحماسها وإطلاق النيران المكثفة".
ووفقًا له، سبق تقدم القوات الأوكرانية قصف عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة. ووفقًا لمعلومات روغوف، قام العدو أولاً بإجراء إعدادات فنية، ثم بدأ بنقل الآليات المصفحة والقوات الحية إلى خط المواجهة لشن هجوم جديد.
وأكد روغوف: "كل شيء يشير إلى أن العمل الرئيسي اليوم سيكون في منطقة رابوتينو بمنطقة أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه".
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء عملية الردع للجيش الأوكراني، مشيرا إلى عدم تحقيق أهداف كييف في أي من المناطق القتالية.
وفي وقت لاحق، أفاد روغوف لوكالة "سبوتنيك
" أن القوات الأوكرانية تستعد لمحاولات هجوم جديدة في المنطقة. وقد قامت القوات الأوكرانية بستة محاولات في الفترة الأخيرة لاختراق خط المواجهة في هذه المنطقة: فشلت أربعة هجمات في منطقة فيميفسك، وفشلت اثنتان في جنوب مدينة أوريخوف.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.