https://sputnikarabic.ae/20230609/الكرملين-عن-موقف-الرياض-من-موضوع-النفط-وانتقاد-واشنطن-السعودية-تستطيع-اتخاذ-قراراتها-بنفسها--1077932014.html
الكرملين عن موقف الرياض من موضوع النفط وانتقاد واشنطن: السعودية تستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها
الكرملين عن موقف الرياض من موضوع النفط وانتقاد واشنطن: السعودية تستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن اقتصادها، لا تحتاج إلى... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T09:34+0000
2023-06-09T09:34+0000
2023-06-09T09:34+0000
الكرملين
السعودية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg
وقال بيسكوف، معلقا على موقف الرياض من النفط وانتقاد الولايات المتحدة: "إن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن اقتصادها، فهي لا تحتاج إلى تدوينات ومواعظ من أي شخص، بما في ذلك الولايات المتحدة. انتقادات أمريكية".وأضاف بيسكوف: "المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، دولة مسؤولة. لاعب مهم جدا في أسواق الطاقة الدولية. بالطبع، تتمتع هذه الدولة ذات السيادة بأن تتخذ قرارات تؤثر على الاقتصاد نفسه. ولا يمكن لأي شخص، حتى الولايات المتحدة، أن يلقي محاضرات ومواعظ حول كيف يكون في هذه الحالة أو تلك".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق سرية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، هدد بـ"عواقب اقتصادية خطيرة" على واشنطن، التي خططت لمعاقبة الرياض بسبب قرار خفض إنتاج النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230609/وسائل-إعلام-ولي-العهد-السعودي-يهدد-بضرر-اقتصادي-للولايات-المتحدة-1077922435.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_397330b464de9f518dd18b540e6ecf14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, السعودية, العالم
الكرملين, السعودية, العالم
الكرملين عن موقف الرياض من موضوع النفط وانتقاد واشنطن: السعودية تستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن اقتصادها، لا تحتاج إلى تدوينات من أي شخص.
وقال بيسكوف، معلقا على موقف الرياض من النفط وانتقاد الولايات المتحدة: "إن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن اقتصادها، فهي لا تحتاج إلى تدوينات ومواعظ من أي شخص، بما في ذلك الولايات المتحدة. انتقادات أمريكية".
وأضاف بيسكوف: "المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، دولة مسؤولة. لاعب مهم جدا في أسواق الطاقة الدولية. بالطبع، تتمتع هذه الدولة ذات السيادة بأن تتخذ قرارات تؤثر على الاقتصاد نفسه. ولا يمكن لأي شخص، حتى الولايات المتحدة، أن يلقي محاضرات ومواعظ حول كيف يكون في هذه الحالة أو تلك".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق سرية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، هدد بـ"عواقب اقتصادية خطيرة" على واشنطن، التي خططت لمعاقبة الرياض بسبب قرار خفض إنتاج النفط.