https://sputnikarabic.ae/20230609/المدفعية-الروسية-توجه-ضربة-قوية-لمواقع-أوكرانية-متخفية-على-حدود-بيلغورود-1077924389.html
المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود
المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود". 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T09:12+0000
2023-06-09T09:12+0000
2023-06-09T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال المراسل: "أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر "ميستا-بي" المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية".وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل الفصائل الموجودة على طول حدودنا".وبحسب القائد، يعمل المقاتلون على تغطية الكشافة والمشاة عند قيامهم بمهام في المناطق الحدودية.في كامل أراضي مقاطعة بيلغورود منذ 11 أبريل/ نيسان 2022، هناك مستوى أصفر من الخطر الإرهابي. تتكرر الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني على منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي الحدوديتين بشكل خاص.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكراني-أمريكي-الصنع-قرب-دونيتسك-فيديو-1077922836.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود
09:12 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود".
وقال المراسل: "أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر "ميستا-بي" المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية".
وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".
وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل الفصائل الموجودة على طول حدودنا".
وبحسب القائد، يعمل المقاتلون على تغطية الكشافة والمشاة عند قيامهم بمهام في المناطق الحدودية.
في كامل أراضي مقاطعة بيلغورود منذ 11 أبريل/ نيسان 2022، هناك مستوى أصفر من الخطر الإرهابي. تتكرر الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني على منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي الحدوديتين بشكل خاص.