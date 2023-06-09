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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/المدفعية-الروسية-توجه-ضربة-قوية-لمواقع-أوكرانية-متخفية-على-حدود-بيلغورود-1077924389.html
المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود
المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود". 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T09:12+0000
2023-06-09T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال المراسل: "أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر "ميستا-بي" المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية".وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل الفصائل الموجودة على طول حدودنا".وبحسب القائد، يعمل المقاتلون على تغطية الكشافة والمشاة عند قيامهم بمهام في المناطق الحدودية.في كامل أراضي مقاطعة بيلغورود منذ 11 أبريل/ نيسان 2022، هناك مستوى أصفر من الخطر الإرهابي. تتكرر الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني على منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي الحدوديتين بشكل خاص.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أوكراني-أمريكي-الصنع-قرب-دونيتسك-فيديو-1077922836.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود

09:12 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 09.06.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود".
وقال المراسل: "أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر "ميستا-بي" المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية".
وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".
وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل الفصائل الموجودة على طول حدودنا".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدفع هاوتزر أوكراني "أمريكي الصنع" قرب دونيتسك... فيديو
07:07 GMT
وبحسب القائد، يعمل المقاتلون على تغطية الكشافة والمشاة عند قيامهم بمهام في المناطق الحدودية.
في كامل أراضي مقاطعة بيلغورود منذ 11 أبريل/ نيسان 2022، هناك مستوى أصفر من الخطر الإرهابي. تتكرر الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني على منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي الحدوديتين بشكل خاص.
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