https://sputnikarabic.ae/20230609/الناتو-يدعو-روسيا-إلى-إعادة-النظر-في-قرار-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1077956444.html
"الناتو" يدعو روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
"الناتو" يدعو روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
دعا حلف "الناتو"، اليوم الجمعة، روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:01+0000
2023-06-09T14:01+0000
2023-06-09T14:01+0000
روسيا
العالم
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وجاء قي بيان "الناتو": "الحلفاء يدعون بإلحاح روسيا إلى مراعاة التزاماتها وتعهداتها واستغلال الوقت المتبقي قبل الانسحاب لإعادة النظر في قرارها".وفي وقت سابق، أبلغت روسيا جميع الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها، وذلك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230529/بوتين-يوقع-على-قانون-الانسحاب-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا---عاجل-1077541953.html
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روسيا, العالم
"الناتو" يدعو روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
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دعا حلف "الناتو"، اليوم الجمعة، روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وجاء قي بيان "الناتو": "الحلفاء يدعون بإلحاح روسيا إلى مراعاة التزاماتها وتعهداتها واستغلال الوقت المتبقي قبل الانسحاب لإعادة النظر في قرارها".
وفي وقت سابق، أبلغت روسيا جميع الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها، وذلك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.
وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.