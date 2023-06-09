https://sputnikarabic.ae/20230609/انخفاض-الإنتاج-الصناعي-الإيطالي-بنسبة-72-في-أبريل-على-أساس-سنوي-1077958736.html

انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 7.2% في أبريل على أساس سنوي

انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 7.2% في أبريل على أساس سنوي

أفاد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الجمعة، بأن حجم الإنتاج الصناعي في إيطاليا انخفض بنسبة 7.2% في أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T15:21+0000

2023-06-09T15:21+0000

2023-06-09T15:21+0000

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ونقلت "سبوتنيك" بيانا صادرا عن المعهد قال فيه إنه تم تسجيل انخفاض في الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وفي جميع الصناعات الرئيسية.وتابع البيان: "كان الانخفاض بنسبة 12.6% في قطاع الطاقة، وسالب 11% في إنتاج السلع الوسيطة، والتي لا تستخدم للاستهلاك النهائي ولكن لإنتاج مزيد من السلع والخدمات، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7.2%".وأوضح المعهد أن إيطاليا لم تشهد مثل هذا الانخفاض القوي في الإنتاج الصناعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حين تم تسجيل انخفاض مماثل في يوليو/ تموز 2020 عند 8.3 % على أساس سنوي، ومع ذلك، يرى الخبراء إنه في ذلك الوقت كانت البلاد في المرحلة الثانية من حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-19".ووصف رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين في إيطاليا، ماسيميليانو دونا، التراجع الحاد في الإنتاج الصناعي بأنه "هزيمة شديدة للشركات والبلد بأسره" وبأنه "دليل على عدم وجود سياسات لاستعادة القدرة الشرائية".من ناحية أخرى، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الاثنين الماضي، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد توقف تقريبا في أوائل عام 2023، مع استمرار ضعف الطلب المحلي في الوقت الحالي.يذكر أن غالبية الأوروبيين يؤيدون الحفاظ على العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، من خلال مفاوضات سلام، ويرى بعضهم أن بلادهم يجب أن تكون لها "علاقة تعاونية كاملة" مع موسكو.جاء ذلك وفقًا لملخص سياسي من مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي طرح سؤال على المشاركين لتخيل نهاية الصراع في أوكرانيا بمفاوضات سلام، ووصف العلاقة التي يعتقدون أن بلادهم يجب أن يكون عليها مع روسيا بعدها.وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.

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