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https://sputnikarabic.ae/20230609/انعقاد-مجلس-السفراء-العرب-في-موسكو-بمشاركة-السفير-السوري-لدى-روسيا--1077947197.html
انعقاد مجلس السفراء العرب في موسكو بمشاركة السفير السوري لدى روسيا
انعقاد مجلس السفراء العرب في موسكو بمشاركة السفير السوري لدى روسيا
عقد مجلس السفراء العرب لدى روسيا الاتحادية اجتماعه الدوري، اليوم الجمعة/ الموافق 9 يونيو 2023، في مقر بعثة جامعة الدول العربية في موسكو. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:45+0000
2023-06-09T11:45+0000
العالم العربي
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وترأس الاجتماع عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير الجمهورية اللبنانية الدكتور شوقي بو نصار، وبمشاركة سفراء وممثلي الدول العربية، وذلك لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا العربية المختلفة، بما في ذلك تطورات الأوضاع الراهنة في السودان، بالإضافة إلى مناقشة آفاق تعزيز العلاقات العربية والروسية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.وفي هذا السياق، رحب السفراء المشاركون في الاجتماع بالسفير السوري، معربين عن ارتياحهم لعودة سوريا للحضن العربي وانضمام سفيرها لاجتماعات مجلس السفراء العرب في موسكو، متطلعين لمشاركةٍ سوريةٍ فاعلة في أعمال المجلس واستئناف التعاون الطبيعي بين سوريا وجميع الدول الأعضاء في الجامعة بما يحقق المصالح العربية المشتركة وفي إطار تعزيز العلاقة مع روسيا الاتحادية.
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العالم العربي
العالم العربي

انعقاد مجلس السفراء العرب في موسكو بمشاركة السفير السوري لدى روسيا

11:45 GMT 09.06.2023
© Sputnikانعقاد مجلس السفراء العرب في موسكو بحضور السفير السوري لدى روسيا الاتحادية
انعقاد مجلس السفراء العرب في موسكو بحضور السفير السوري لدى روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik
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عقد مجلس السفراء العرب لدى روسيا الاتحادية اجتماعه الدوري، اليوم الجمعة/ الموافق 9 يونيو 2023، في مقر بعثة جامعة الدول العربية في موسكو.
وترأس الاجتماع عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير الجمهورية اللبنانية الدكتور شوقي بو نصار، وبمشاركة سفراء وممثلي الدول العربية، وذلك لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا العربية المختلفة، بما في ذلك تطورات الأوضاع الراهنة في السودان، بالإضافة إلى مناقشة آفاق تعزيز العلاقات العربية والروسية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وشهد الاجتماع مشاركة سفير الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الجعفري، وذلك في ضوء استئناف عضوية سوريا في جامعة دول العربية.

اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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وفي هذا السياق، رحب السفراء المشاركون في الاجتماع بالسفير السوري، معربين عن ارتياحهم لعودة سوريا للحضن العربي وانضمام سفيرها لاجتماعات مجلس السفراء العرب في موسكو، متطلعين لمشاركةٍ سوريةٍ فاعلة في أعمال المجلس واستئناف التعاون الطبيعي بين سوريا وجميع الدول الأعضاء في الجامعة بما يحقق المصالح العربية المشتركة وفي إطار تعزيز العلاقة مع روسيا الاتحادية.
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