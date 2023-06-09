https://sputnikarabic.ae/20230609/انهيار-أسوار-يهودية-تاريخية-في-المغرب-1077948693.html

انهيار أسوار يهودية تاريخية في المغرب

انهيار أسوار يهودية تاريخية في المغرب

انهارت أقواس يهودية أثرية في مدينة بوعنان، في إقليم فكيك في المغرب، اليوم الجمعة، بعدما بلغ عمرها نحو قرن من الزمن. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T12:24+0000

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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن هذه الأقواس تعتبر من التراث اليهودي في منطقة بوعنان في إقليم فكيك، وكانت قد واجهت إهمالا كبيرا أدى إلى انهيارها.وأضافت المصادر للصحيفة أن السلطات الإقليمية تدخلت أخيرا لمحاولة ترميم هذه الأقواس، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل وأدت إلى انهيارها.من جانبه، حمّل الصديق قاسيمي، وهو ناشط مدني في إقليم فكيك، السلطات الإقليمية مسؤولية انهيار الأقواس التاريخية، التي تحمل تاريخيا كبيرا لليهود المغاربة الذين مروا من منطقة بوعنان، مشيرا إلى أن "عملية الترميم التي أعلنت عنها الجماعة القروية بوعنان شابتها خروقات كبيرة، إذ تم وضع المشروع بيد مقاول مجهول لم يصرح عن طبيعة مشروعه وميزانيته"، على حد وصفه.وطالب قاسيمي بتدخل عاجل من وزارة الثقافة، والسلطات الرسمية، لمحاسبة المسؤولين عن انهيار الأقواس التاريخية، وبحث سبل ترميمها من جديد.وأشاد قاسيمي بتدخل السلطات الأمنية في الإقليم لوقف عملية الترميم، بعد تأكدها من تسبب ذلك في انهيار الأسوار، مشيرا إلى أنه لولا هذا التدخل لتسبب الأمر في إصابات خطيرة لكل من يمر بمحاذاة الأسوار.يذكر أن الأسوار اليهودية المنهارة كانت تعتبر مراكز تاريخية للتجارة اليهودية في منطقة فكيك، إذ كانت تشكل موطنا للتجار المغاربة اليهود قديما، وأسواق توريد وتصدير صحراوية سابقة.

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