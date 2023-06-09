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https://sputnikarabic.ae/20230609/بايدن-ينادي-رئيس-الوزراء-البريطاني-بـسيدي-الرئيس-فيديو-1077956329.html
بايدن ينادي رئيس الوزراء البريطاني بـ"سيدي الرئيس"... فيديو
بايدن ينادي رئيس الوزراء البريطاني بـ"سيدي الرئيس"... فيديو
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، وهذه المرة مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي ‏سوناك، خلال لقائه معه في المكتب الييضاوي في البيت الأبيض، في... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:46+0000
2023-06-09T13:46+0000
جو بايدن
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
الأخبار
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لبايدن (80 عاما) خلال اللقاء الذي عقد، أمس الخميس، وهو ينادي سوناك بـ"السيد الرئيس".وعندما أدرك بايدن خطأه، مازح رئيس وزراء بريطانيا، قائلا له: "لقد قمت بتغيير رتبتك للتو، سيدي رئيس الوزراء".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سبق له ارتكاب العديد من زلات اللسان منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، ومنها عندما صرح في شهر فبراير/ شباط الماضي، بأن "أكثر من نصف النساء في إدارته من النساء".وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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جو بايدن, نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار
جو بايدن, نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار

بايدن ينادي رئيس الوزراء البريطاني بـ"سيدي الرئيس"... فيديو

13:46 GMT 09.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، وهذه المرة مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي ‏سوناك، خلال لقائه معه في المكتب الييضاوي في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لبايدن (80 عاما) خلال اللقاء الذي عقد، أمس الخميس، وهو ينادي سوناك بـ"السيد الرئيس".
وعندما أدرك بايدن خطأه، مازح رئيس وزراء بريطانيا، قائلا له: "لقد قمت بتغيير رتبتك للتو، سيدي رئيس الوزراء".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سبق له ارتكاب العديد من زلات اللسان منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، ومنها عندما صرح في شهر فبراير/ شباط الماضي، بأن "أكثر من نصف النساء في إدارته من النساء".
وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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