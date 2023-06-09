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https://sputnikarabic.ae/20230609/بحثا-عن-أتلانتس-مدن-العالم-الغارقة-1077925314.html
بحثا عن أتلانتس... مدن العالم الغارقة
بحثا عن أتلانتس... مدن العالم الغارقة
لا يزال تاريخ الحضارة القديمة الأسطورية، أتلانتس، يثير الخيال والجدل. إن فكرة أن المدينة غارقة في الماء بسبب الكوارث الطبيعية تثير الذهن. لذلك، في كل مستوطنة... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:12+0000
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تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من المواقع الأثرية التي كانت تعود إلى مدن قديمة وأصبحت تحت الماء.يُذكر أن 8 يونيو هو اليوم العالمي للمحيطات. يحتفل هذا اليوم بجمال وثروة المحيطات ويذكر الجميع بأهميتها في حياة الكوكب بأسره. تم إنشاء اليوم العالمي للمحيطات في عام 1992، عندما اقترحت كندا عطلة في "قمة الأرض في ريو دي جانيرو. تم الاحتفال بالعطلة بشكل غير رسمي فقط، إلا أن الأمم المتحدة أعلنتها رسميًا في عام 2008. الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات يكرم المحيطات ويحتفل بالمنتجات التي تقدمها لنا. القائمة هائلة وتشمل المأكولات البحرية والحياة البحرية لأحواض السمك والحيوانات الأليفة. في الوقت نفسه، ترفع مراقبة هذه العطلة الوعي العام بتلوث المحيطات وتناقص أعداد غالبية الأنواع التي تسكنها بشكل كبير. كل هذه المشاكل سببها النشاط البشري والإفراط في الاستهلاك. يعقد مشروع المحيط وشبكة المحيطات العالمية سنويًا أحداثًا مختلفة، وينسقان الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات منذ عام 2003، وينظمون أنشطة مختلفة، مثل: تنظيف الشواطئ والحفلات الموسيقية والبرامج التعليمية ومهرجانات الأفلام وفعاليات المأكولات البحرية.
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фото, صور
фото, صور

بحثا عن أتلانتس... مدن العالم الغارقة

11:12 GMT 09.06.2023
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لا يزال تاريخ الحضارة القديمة الأسطورية، أتلانتس، يثير الخيال والجدل. إن فكرة أن المدينة غارقة في الماء بسبب الكوارث الطبيعية تثير الذهن. لذلك، في كل مستوطنة جديدة توجد تحت الماء، يرى فيها الباحثون أنها أتلانتس الأسطورية.
تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من المواقع الأثرية التي كانت تعود إلى مدن قديمة وأصبحت تحت الماء.
© AFP 2023 / Andreas Solaro

في هذه الصورة التي التقطت في 18 أغسطس/ آب عام 2021، يُظهر دليل الغوص للسائحين نسخة من التمثال الأصلي المحفوظ في متحف "باياي" (Baiae)، والذي يمثل ديونيسوس (إله الخمر عند الإغريق)، في المدينة الرومانية القديمة المغمورة باياي (Baiae) تحت الماء، وهي مدينة ومرفأ روماني قديم، كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج نابولي. التماثيل التي كانت ذات يوم تزين المساكن الفاخرة في هذا المنتجع المطل على الشاطئ هي الآن ملاعب لسرطان البحر قبالة سواحل إيطاليا، حيث يمكن للغواصين استكشاف أنقاض القصور والحمامات المقببة المصممة للأباطرة.

في هذه الصورة التي التقطت في 18 أغسطس/ آب عام 2021، يُظهر دليل الغوص للسائحين نسخة من التمثال الأصلي المحفوظ في متحف &quot;باياي&quot; (Baiae)، والذي يمثل ديونيسوس (إله الخمر عند الإغريق)، في المدينة الرومانية القديمة المغمورة باياي (Baiae) تحت الماء، وهي مدينة ومرفأ روماني قديم، كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج نابولي. التماثيل التي كانت ذات يوم تزين المساكن الفاخرة في هذا المنتجع المطل على الشاطئ هي الآن ملاعب لسرطان البحر قبالة سواحل إيطاليا، حيث يمكن للغواصين استكشاف أنقاض القصور والحمامات المقببة المصممة للأباطرة. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Andreas Solaro

في هذه الصورة التي التقطت في 18 أغسطس/ آب عام 2021، يُظهر دليل الغوص للسائحين نسخة من التمثال الأصلي المحفوظ في متحف "باياي" (Baiae)، والذي يمثل ديونيسوس (إله الخمر عند الإغريق)، في المدينة الرومانية القديمة المغمورة باياي (Baiae) تحت الماء، وهي مدينة ومرفأ روماني قديم، كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج نابولي. التماثيل التي كانت ذات يوم تزين المساكن الفاخرة في هذا المنتجع المطل على الشاطئ هي الآن ملاعب لسرطان البحر قبالة سواحل إيطاليا، حيث يمكن للغواصين استكشاف أنقاض القصور والحمامات المقببة المصممة للأباطرة.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

يسير السياح على طول الشارع الرئيسي لفيلا إبيكوين المهجورة، 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021. كانت مدينة الحمامات الأرجنتينية مقصدًا للسياحة في القرن العشرين، حتى تدفقت البحيرة المجاورة عبر جسر مكسور في عام 1985 وتم تدمير الفنادق والمطاعم والمباني الأخرى.

يسير السياح على طول الشارع الرئيسي لفيلا إبيكوين المهجورة، 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021. كانت مدينة الحمامات الأرجنتينية مقصدًا للسياحة في القرن العشرين، حتى تدفقت البحيرة المجاورة عبر جسر مكسور في عام 1985 وتم تدمير الفنادق والمطاعم والمباني الأخرى. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Natacha Pisarenko

يسير السياح على طول الشارع الرئيسي لفيلا إبيكوين المهجورة، 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021. كانت مدينة الحمامات الأرجنتينية مقصدًا للسياحة في القرن العشرين، حتى تدفقت البحيرة المجاورة عبر جسر مكسور في عام 1985 وتم تدمير الفنادق والمطاعم والمباني الأخرى.

© AP Photo / Amr Nabil

تمثال كبير للإله حابي (وهو إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء)، في المقدمة، وتمثالان آخران غير معروفين على ظهر قارب في مدينة الإسكندرية، مصر 7 يونيو/ حزيران عام 2001، بعد أن رفعهم فريق أثري فرنسي تحت الماء إلى السطح مع أشياء ثمينة أخرى مختبئة في الأعماق المظلمة. وكان الباحثون قد بدأوا للتو في التحقيق في الكنوز غير العادية لمدينة هيراكليون الغارقة. منذ أكثر من 1000 عام، دفع زلزال مدينة هيراكليون الفرعونية إلى قاع البحر الأبيض المتوسط.

تمثال كبير للإله حابي (وهو إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء)، في المقدمة، وتمثالان آخران غير معروفين على ظهر قارب في مدينة الإسكندرية، مصر 7 يونيو/ حزيران عام 2001، بعد أن رفعهم فريق أثري فرنسي تحت الماء إلى السطح مع أشياء ثمينة أخرى مختبئة في الأعماق المظلمة. وكان الباحثون قد بدأوا للتو في التحقيق في الكنوز غير العادية لمدينة هيراكليون الغارقة. منذ أكثر من 1000 عام، دفع زلزال مدينة هيراكليون الفرعونية إلى قاع البحر الأبيض المتوسط. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Amr Nabil

تمثال كبير للإله حابي (وهو إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء)، في المقدمة، وتمثالان آخران غير معروفين على ظهر قارب في مدينة الإسكندرية، مصر 7 يونيو/ حزيران عام 2001، بعد أن رفعهم فريق أثري فرنسي تحت الماء إلى السطح مع أشياء ثمينة أخرى مختبئة في الأعماق المظلمة. وكان الباحثون قد بدأوا للتو في التحقيق في الكنوز غير العادية لمدينة هيراكليون الغارقة. منذ أكثر من 1000 عام، دفع زلزال مدينة هيراكليون الفرعونية إلى قاع البحر الأبيض المتوسط.

CC0 / Melkov / Yonaguni Monument Cross with Diver

يتكون "الصليب" من شقين متعامدين في جدار وادٍ يمر بنصب يوناغوني قرب ميزة "نصب السلاحف" في أعماق منطقة جزيرة يوناغوني.

يتكون &quot;الصليب&quot; من شقين متعامدين في جدار وادٍ يمر بنصب يوناغوني قرب ميزة &quot;نصب السلاحف&quot; في أعماق منطقة جزيرة يوناغوني. - سبوتنيك عربي
4/10
CC0 / Melkov / Yonaguni Monument Cross with Diver

يتكون "الصليب" من شقين متعامدين في جدار وادٍ يمر بنصب يوناغوني قرب ميزة "نصب السلاحف" في أعماق منطقة جزيرة يوناغوني.

© iStock.com / DroneSolutionsGreece

بافلوبيتري (موقع أثري وجزيرة صغيرة في اليونان) في لاكونيا، اليونان.

بافلوبيتري (موقع أثري وجزيرة صغيرة في اليونان) في لاكونيا، اليونان. - سبوتنيك عربي
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© iStock.com / DroneSolutionsGreece

بافلوبيتري (موقع أثري وجزيرة صغيرة في اليونان) في لاكونيا، اليونان.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

أعمال التنقيب في "المدينة العليا" على أراضي محمية متحف "فاناغوريا" في إقليم كراسنودار الروسي.

أعمال التنقيب في &quot;المدينة العليا&quot; على أراضي محمية متحف &quot;فاناغوريا&quot; في إقليم كراسنودار الروسي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعمال التنقيب في "المدينة العليا" على أراضي محمية متحف "فاناغوريا" في إقليم كراسنودار الروسي.

© AP Photo / Lynne Sladky

تُظهر لوحة جدارية لروبرت نيكولسون من "ناشيونال جيوغرافيك" إعادة بناء الفنان لزلزال 1692 في بورت رويال، جامايكا، في معرض في المتحف التاريخي لجنوب فلوريدا في ميامي، 2 مارس/ آذار 2007. كانت مدينة بورت رويال مدينة مزدحمة في جامايكا في عالمنا المعاصر إلا أنها تعرضت لزلزال وتسونامي مدمرين خلال دقائق قبل ثلاثة قرون.

تُظهر لوحة جدارية لروبرت نيكولسون من &quot;ناشيونال جيوغرافيك&quot; إعادة بناء الفنان لزلزال 1692 في بورت رويال، جامايكا، في معرض في المتحف التاريخي لجنوب فلوريدا في ميامي، 2 مارس/ آذار 2007. كانت مدينة بورت رويال مدينة مزدحمة في جامايكا في عالمنا المعاصر إلا أنها تعرضت لزلزال وتسونامي مدمرين خلال دقائق قبل ثلاثة قرون. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Lynne Sladky

تُظهر لوحة جدارية لروبرت نيكولسون من "ناشيونال جيوغرافيك" إعادة بناء الفنان لزلزال 1692 في بورت رويال، جامايكا، في معرض في المتحف التاريخي لجنوب فلوريدا في ميامي، 2 مارس/ آذار 2007. كانت مدينة بورت رويال مدينة مزدحمة في جامايكا في عالمنا المعاصر إلا أنها تعرضت لزلزال وتسونامي مدمرين خلال دقائق قبل ثلاثة قرون.

CC BY-SA 3.0 / Hanay / Atlit-Yam, Ritual structure made of stones

"عتليت يام" هي قرية قديمة من العصر الحجري الحديث، مغمورة قبالة ساحل عتليت (إسرائيل الآن). يرجع تاريخ الموقع إلى موقع ما قبل العصر الحجري الحديث من العصر الحجري الحديث النهائي في عتليت يام بين 6900 و6300 قبل الميلاد. معرض متحف "موشيه ستيكيليس" لما قبل التاريخ في حيفا إسرائيل يعتمد المعرض على الحفريات والأبحاث التي أجرتها جامعة حيفا وسلطة الآثار.

&quot;عتليت يام&quot; هي قرية قديمة من العصر الحجري الحديث، مغمورة قبالة ساحل عتليت (إسرائيل الآن). يرجع تاريخ الموقع إلى موقع ما قبل العصر الحجري الحديث من العصر الحجري الحديث النهائي في عتليت يام بين 6900 و6300 قبل الميلاد. معرض متحف &quot;موشيه ستيكيليس&quot; لما قبل التاريخ في حيفا إسرائيل يعتمد المعرض على الحفريات والأبحاث التي أجرتها جامعة حيفا وسلطة الآثار. - سبوتنيك عربي
8/10
CC BY-SA 3.0 / Hanay / Atlit-Yam, Ritual structure made of stones

"عتليت يام" هي قرية قديمة من العصر الحجري الحديث، مغمورة قبالة ساحل عتليت (إسرائيل الآن). يرجع تاريخ الموقع إلى موقع ما قبل العصر الحجري الحديث من العصر الحجري الحديث النهائي في عتليت يام بين 6900 و6300 قبل الميلاد. معرض متحف "موشيه ستيكيليس" لما قبل التاريخ في حيفا إسرائيل يعتمد المعرض على الحفريات والأبحاث التي أجرتها جامعة حيفا وسلطة الآثار.

© Sputnik . Yuriy Sharov

غمرت المياه جزيرة في خزان ريبينسك في منطقة ياروسلافل الروسية، حيث تقع مدينة مولوغا، أثناء بناء خزان ريبينسك.

غمرت المياه جزيرة في خزان ريبينسك في منطقة ياروسلافل الروسية، حيث تقع مدينة مولوغا، أثناء بناء خزان ريبينسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yuriy Sharov

غمرت المياه جزيرة في خزان ريبينسك في منطقة ياروسلافل الروسية، حيث تقع مدينة مولوغا، أثناء بناء خزان ريبينسك.

© AFP 2023 / Pierre Verdy

عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو (إلى اليمين) والأمينة المصرية سناء فؤاد زكي (إلى اليسار) من متحف القاهرة، يعرضان تمثال سيزاريون (معبد القيصريون)، عند وصوله على متن طائرة بيلوغا من القاهرة، في مطار رويسي، قرب باريس، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006. تم العثور على التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود، المعروض في متحف "لو غراند باليه" في مدينة باريس، في معرض "Tresors engloutis d'Egypte" (كنوز مصرية مغمورة) في الفترة من 09 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى 14 مارس عام 2007، في ميناء الإسكندرية من قبل "غوديو"(Goddio). بطليموس الخامس عشر (قيصرون) المعروف باسم (Ptolemee XV Cesarion)، هو الابن غير الشرعي لملكة مصر كليوباترا السابعة (من -51 إلى -30 قبل الميلاد) والقيصر الروماني يوليوس، وقُتل على يد الإمبراطور الروماني أوكتافيون أو أوكتافيوس (فيما بعد أغسطس)، وفق ما تفيده الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".

عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو (إلى اليمين) والأمينة المصرية سناء فؤاد زكي (إلى اليسار) من متحف القاهرة، يعرضان تمثال سيزاريون (معبد القيصريون)، عند وصوله على متن طائرة بيلوغا من القاهرة، في مطار رويسي، قرب باريس، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006. تم العثور على التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود، المعروض في متحف &quot;لو غراند باليه&quot; في مدينة باريس، في معرض &quot;Tresors engloutis d&#x27;Egypte&quot; (كنوز مصرية مغمورة) في الفترة من 09 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى 14 مارس عام 2007، في ميناء الإسكندرية من قبل &quot;غوديو&quot;(Goddio). بطليموس الخامس عشر (قيصرون) المعروف باسم (Ptolemee XV Cesarion)، هو الابن غير الشرعي لملكة مصر كليوباترا السابعة (من -51 إلى -30 قبل الميلاد) والقيصر الروماني يوليوس، وقُتل على يد الإمبراطور الروماني أوكتافيون أو أوكتافيوس (فيما بعد أغسطس)، وفق ما تفيده الموسوعة البريطانية &quot;بريتانيكا&quot;. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Pierre Verdy

عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو (إلى اليمين) والأمينة المصرية سناء فؤاد زكي (إلى اليسار) من متحف القاهرة، يعرضان تمثال سيزاريون (معبد القيصريون)، عند وصوله على متن طائرة بيلوغا من القاهرة، في مطار رويسي، قرب باريس، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006. تم العثور على التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود، المعروض في متحف "لو غراند باليه" في مدينة باريس، في معرض "Tresors engloutis d'Egypte" (كنوز مصرية مغمورة) في الفترة من 09 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى 14 مارس عام 2007، في ميناء الإسكندرية من قبل "غوديو"(Goddio). بطليموس الخامس عشر (قيصرون) المعروف باسم (Ptolemee XV Cesarion)، هو الابن غير الشرعي لملكة مصر كليوباترا السابعة (من -51 إلى -30 قبل الميلاد) والقيصر الروماني يوليوس، وقُتل على يد الإمبراطور الروماني أوكتافيون أو أوكتافيوس (فيما بعد أغسطس)، وفق ما تفيده الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".

يُذكر أن 8 يونيو هو اليوم العالمي للمحيطات. يحتفل هذا اليوم بجمال وثروة المحيطات ويذكر الجميع بأهميتها في حياة الكوكب بأسره.
تم إنشاء اليوم العالمي للمحيطات في عام 1992، عندما اقترحت كندا عطلة في "قمة الأرض في ريو دي جانيرو. تم الاحتفال بالعطلة بشكل غير رسمي فقط، إلا أن الأمم المتحدة أعلنتها رسميًا في عام 2008.
الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات يكرم المحيطات ويحتفل بالمنتجات التي تقدمها لنا. القائمة هائلة وتشمل المأكولات البحرية والحياة البحرية لأحواض السمك والحيوانات الأليفة. في الوقت نفسه، ترفع مراقبة هذه العطلة الوعي العام بتلوث المحيطات وتناقص أعداد غالبية الأنواع التي تسكنها بشكل كبير. كل هذه المشاكل سببها النشاط البشري والإفراط في الاستهلاك.
يعقد مشروع المحيط وشبكة المحيطات العالمية سنويًا أحداثًا مختلفة، وينسقان الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات منذ عام 2003، وينظمون أنشطة مختلفة، مثل: تنظيف الشواطئ والحفلات الموسيقية والبرامج التعليمية ومهرجانات الأفلام وفعاليات المأكولات البحرية.
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