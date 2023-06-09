بحثا عن أتلانتس... مدن العالم الغارقة
في هذه الصورة التي التقطت في 18 أغسطس/ آب عام 2021، يُظهر دليل الغوص للسائحين نسخة من التمثال الأصلي المحفوظ في متحف "باياي" (Baiae)، والذي يمثل ديونيسوس (إله الخمر عند الإغريق)، في المدينة الرومانية القديمة المغمورة باياي (Baiae) تحت الماء، وهي مدينة ومرفأ روماني قديم، كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج نابولي. التماثيل التي كانت ذات يوم تزين المساكن الفاخرة في هذا المنتجع المطل على الشاطئ هي الآن ملاعب لسرطان البحر قبالة سواحل إيطاليا، حيث يمكن للغواصين استكشاف أنقاض القصور والحمامات المقببة المصممة للأباطرة.
في هذه الصورة التي التقطت في 18 أغسطس/ آب عام 2021، يُظهر دليل الغوص للسائحين نسخة من التمثال الأصلي المحفوظ في متحف "باياي" (Baiae)، والذي يمثل ديونيسوس (إله الخمر عند الإغريق)، في المدينة الرومانية القديمة المغمورة باياي (Baiae) تحت الماء، وهي مدينة ومرفأ روماني قديم، كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج نابولي. التماثيل التي كانت ذات يوم تزين المساكن الفاخرة في هذا المنتجع المطل على الشاطئ هي الآن ملاعب لسرطان البحر قبالة سواحل إيطاليا، حيث يمكن للغواصين استكشاف أنقاض القصور والحمامات المقببة المصممة للأباطرة.
يسير السياح على طول الشارع الرئيسي لفيلا إبيكوين المهجورة، 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021. كانت مدينة الحمامات الأرجنتينية مقصدًا للسياحة في القرن العشرين، حتى تدفقت البحيرة المجاورة عبر جسر مكسور في عام 1985 وتم تدمير الفنادق والمطاعم والمباني الأخرى.
يسير السياح على طول الشارع الرئيسي لفيلا إبيكوين المهجورة، 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021. كانت مدينة الحمامات الأرجنتينية مقصدًا للسياحة في القرن العشرين، حتى تدفقت البحيرة المجاورة عبر جسر مكسور في عام 1985 وتم تدمير الفنادق والمطاعم والمباني الأخرى.
تمثال كبير للإله حابي (وهو إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء)، في المقدمة، وتمثالان آخران غير معروفين على ظهر قارب في مدينة الإسكندرية، مصر 7 يونيو/ حزيران عام 2001، بعد أن رفعهم فريق أثري فرنسي تحت الماء إلى السطح مع أشياء ثمينة أخرى مختبئة في الأعماق المظلمة. وكان الباحثون قد بدأوا للتو في التحقيق في الكنوز غير العادية لمدينة هيراكليون الغارقة. منذ أكثر من 1000 عام، دفع زلزال مدينة هيراكليون الفرعونية إلى قاع البحر الأبيض المتوسط.
تمثال كبير للإله حابي (وهو إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء)، في المقدمة، وتمثالان آخران غير معروفين على ظهر قارب في مدينة الإسكندرية، مصر 7 يونيو/ حزيران عام 2001، بعد أن رفعهم فريق أثري فرنسي تحت الماء إلى السطح مع أشياء ثمينة أخرى مختبئة في الأعماق المظلمة. وكان الباحثون قد بدأوا للتو في التحقيق في الكنوز غير العادية لمدينة هيراكليون الغارقة. منذ أكثر من 1000 عام، دفع زلزال مدينة هيراكليون الفرعونية إلى قاع البحر الأبيض المتوسط.
يتكون "الصليب" من شقين متعامدين في جدار وادٍ يمر بنصب يوناغوني قرب ميزة "نصب السلاحف" في أعماق منطقة جزيرة يوناغوني.
يتكون "الصليب" من شقين متعامدين في جدار وادٍ يمر بنصب يوناغوني قرب ميزة "نصب السلاحف" في أعماق منطقة جزيرة يوناغوني.
بافلوبيتري (موقع أثري وجزيرة صغيرة في اليونان) في لاكونيا، اليونان.
بافلوبيتري (موقع أثري وجزيرة صغيرة في اليونان) في لاكونيا، اليونان.
أعمال التنقيب في "المدينة العليا" على أراضي محمية متحف "فاناغوريا" في إقليم كراسنودار الروسي.
أعمال التنقيب في "المدينة العليا" على أراضي محمية متحف "فاناغوريا" في إقليم كراسنودار الروسي.
تُظهر لوحة جدارية لروبرت نيكولسون من "ناشيونال جيوغرافيك" إعادة بناء الفنان لزلزال 1692 في بورت رويال، جامايكا، في معرض في المتحف التاريخي لجنوب فلوريدا في ميامي، 2 مارس/ آذار 2007. كانت مدينة بورت رويال مدينة مزدحمة في جامايكا في عالمنا المعاصر إلا أنها تعرضت لزلزال وتسونامي مدمرين خلال دقائق قبل ثلاثة قرون.
تُظهر لوحة جدارية لروبرت نيكولسون من "ناشيونال جيوغرافيك" إعادة بناء الفنان لزلزال 1692 في بورت رويال، جامايكا، في معرض في المتحف التاريخي لجنوب فلوريدا في ميامي، 2 مارس/ آذار 2007. كانت مدينة بورت رويال مدينة مزدحمة في جامايكا في عالمنا المعاصر إلا أنها تعرضت لزلزال وتسونامي مدمرين خلال دقائق قبل ثلاثة قرون.
"عتليت يام" هي قرية قديمة من العصر الحجري الحديث، مغمورة قبالة ساحل عتليت (إسرائيل الآن). يرجع تاريخ الموقع إلى موقع ما قبل العصر الحجري الحديث من العصر الحجري الحديث النهائي في عتليت يام بين 6900 و6300 قبل الميلاد. معرض متحف "موشيه ستيكيليس" لما قبل التاريخ في حيفا إسرائيل يعتمد المعرض على الحفريات والأبحاث التي أجرتها جامعة حيفا وسلطة الآثار.
"عتليت يام" هي قرية قديمة من العصر الحجري الحديث، مغمورة قبالة ساحل عتليت (إسرائيل الآن). يرجع تاريخ الموقع إلى موقع ما قبل العصر الحجري الحديث من العصر الحجري الحديث النهائي في عتليت يام بين 6900 و6300 قبل الميلاد. معرض متحف "موشيه ستيكيليس" لما قبل التاريخ في حيفا إسرائيل يعتمد المعرض على الحفريات والأبحاث التي أجرتها جامعة حيفا وسلطة الآثار.
غمرت المياه جزيرة في خزان ريبينسك في منطقة ياروسلافل الروسية، حيث تقع مدينة مولوغا، أثناء بناء خزان ريبينسك.
غمرت المياه جزيرة في خزان ريبينسك في منطقة ياروسلافل الروسية، حيث تقع مدينة مولوغا، أثناء بناء خزان ريبينسك.
عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو (إلى اليمين) والأمينة المصرية سناء فؤاد زكي (إلى اليسار) من متحف القاهرة، يعرضان تمثال سيزاريون (معبد القيصريون)، عند وصوله على متن طائرة بيلوغا من القاهرة، في مطار رويسي، قرب باريس، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006. تم العثور على التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود، المعروض في متحف "لو غراند باليه" في مدينة باريس، في معرض "Tresors engloutis d'Egypte" (كنوز مصرية مغمورة) في الفترة من 09 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى 14 مارس عام 2007، في ميناء الإسكندرية من قبل "غوديو"(Goddio). بطليموس الخامس عشر (قيصرون) المعروف باسم (Ptolemee XV Cesarion)، هو الابن غير الشرعي لملكة مصر كليوباترا السابعة (من -51 إلى -30 قبل الميلاد) والقيصر الروماني يوليوس، وقُتل على يد الإمبراطور الروماني أوكتافيون أو أوكتافيوس (فيما بعد أغسطس)، وفق ما تفيده الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو (إلى اليمين) والأمينة المصرية سناء فؤاد زكي (إلى اليسار) من متحف القاهرة، يعرضان تمثال سيزاريون (معبد القيصريون)، عند وصوله على متن طائرة بيلوغا من القاهرة، في مطار رويسي، قرب باريس، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006. تم العثور على التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود، المعروض في متحف "لو غراند باليه" في مدينة باريس، في معرض "Tresors engloutis d'Egypte" (كنوز مصرية مغمورة) في الفترة من 09 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 إلى 14 مارس عام 2007، في ميناء الإسكندرية من قبل "غوديو"(Goddio). بطليموس الخامس عشر (قيصرون) المعروف باسم (Ptolemee XV Cesarion)، هو الابن غير الشرعي لملكة مصر كليوباترا السابعة (من -51 إلى -30 قبل الميلاد) والقيصر الروماني يوليوس، وقُتل على يد الإمبراطور الروماني أوكتافيون أو أوكتافيوس (فيما بعد أغسطس)، وفق ما تفيده الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".