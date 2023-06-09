https://sputnikarabic.ae/20230609/بحثا-عن-أتلانتس-مدن-العالم-الغارقة-1077925314.html

بحثا عن أتلانتس... مدن العالم الغارقة

بحثا عن أتلانتس... مدن العالم الغارقة

لا يزال تاريخ الحضارة القديمة الأسطورية، أتلانتس، يثير الخيال والجدل. إن فكرة أن المدينة غارقة في الماء بسبب الكوارث الطبيعية تثير الذهن. لذلك، في كل مستوطنة... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T11:12+0000

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تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعضًا من المواقع الأثرية التي كانت تعود إلى مدن قديمة وأصبحت تحت الماء.يُذكر أن 8 يونيو هو اليوم العالمي للمحيطات. يحتفل هذا اليوم بجمال وثروة المحيطات ويذكر الجميع بأهميتها في حياة الكوكب بأسره. تم إنشاء اليوم العالمي للمحيطات في عام 1992، عندما اقترحت كندا عطلة في "قمة الأرض في ريو دي جانيرو. تم الاحتفال بالعطلة بشكل غير رسمي فقط، إلا أن الأمم المتحدة أعلنتها رسميًا في عام 2008. الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات يكرم المحيطات ويحتفل بالمنتجات التي تقدمها لنا. القائمة هائلة وتشمل المأكولات البحرية والحياة البحرية لأحواض السمك والحيوانات الأليفة. في الوقت نفسه، ترفع مراقبة هذه العطلة الوعي العام بتلوث المحيطات وتناقص أعداد غالبية الأنواع التي تسكنها بشكل كبير. كل هذه المشاكل سببها النشاط البشري والإفراط في الاستهلاك. يعقد مشروع المحيط وشبكة المحيطات العالمية سنويًا أحداثًا مختلفة، وينسقان الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات منذ عام 2003، وينظمون أنشطة مختلفة، مثل: تنظيف الشواطئ والحفلات الموسيقية والبرامج التعليمية ومهرجانات الأفلام وفعاليات المأكولات البحرية.

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