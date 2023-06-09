https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشلين-لا-يمكن-التحدث-الآن-عن-السلام-يجب-إطاحة-نظام-أوكرانيا-1077923749.html

بوشيلين: لا يمكن التحدث الآن عن السلام يجب إطاحة نظام أوكرانيا

بوشيلين: لا يمكن التحدث الآن عن السلام يجب إطاحة نظام أوكرانيا

قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه في هذه المرحلة لا أؤمن بتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، ولا توجد شروط مسبقة لذلك، حتى مع... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T07:34+0000

2023-06-09T07:34+0000

2023-06-09T07:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058984521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2792d3c93e8d950ea41fc8e55e5a6f4.jpg

وأضاف بوشلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كنا نتحدث عن الصين، بالطبع موقف أكثر قابلية للفهم بالنسبة لنا فإن تطلعات الصين واضحة ومفهومة، والتي تحتاج من أجلها إلى السلام. حسنا، ربما حتى البلدان الأفريقية".وتابع: "بالنسبة للفاتيكان، لدي بعض الشكوك هنا، بالنظر إلى التصريحات التي تم الإدلاء بها، وكيف يتم بناء الحوار مع النظام الأوكراني ومع روسيا على منصات مختلفة، بالنظر على الأقل إلى الموقف الغامض بشأن ما يحدث هنا، من المؤكد أنها تدعم بشكل لا لبس فيه النظام الأوكراني الذي يرتكب جرائم حرب. لذلك، أنا شخصيا لا أؤمن بالتسوية السلمية في هذه المرحلة".وأوضح موقفه من الخبرة المكتسبة من المفاوضات في إطار اتفاقيات مينسك.وقال: "النظام الأوكراني غير كفء وغير قادر على التفاوض. علاوة على ذلك، هذا هو إيمانهم، بالإضافة إلى الموقف الذي يفرضه المجتمع الغربي عليهم. لذلك الآن في هذه المرحلة، لا توجد شروط مسبقة لتسوية سلمية. للأسف، هذا هو الحال، ويتضح ذلك من خطاب الغرب المهيمن في إثارة وإطالة أمد الصراع واستمراره. يمكن ملاحظة ذلك في تصرفات الدول الغربية، التي لا تزال تشبع أوكرانيا بالأسلحة وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك المساعدة المالية... لذلك، للأسف، من السابق لأوانه الحديث عن السلام. من الضروري هزيمة أوكرانيا. لا أرى أي طريقة أخرى لإنهاء الوضع".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات. كما أشارت إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الغرب الجماعي بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة. أعربت الصين والفاتيكان والمجموعة الأفريقية جميعًا عن نواياها في التقدم بخطة تسوية سلمية.

https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا