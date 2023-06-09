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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشلين-لا-يمكن-التحدث-الآن-عن-السلام-يجب-إطاحة-نظام-أوكرانيا-1077923749.html
بوشيلين: لا يمكن التحدث الآن عن السلام يجب إطاحة نظام أوكرانيا
بوشيلين: لا يمكن التحدث الآن عن السلام يجب إطاحة نظام أوكرانيا
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه في هذه المرحلة لا أؤمن بتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، ولا توجد شروط مسبقة لذلك، حتى مع... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T07:34+0000
2023-06-09T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بوشلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كنا نتحدث عن الصين، بالطبع موقف أكثر قابلية للفهم بالنسبة لنا فإن تطلعات الصين واضحة ومفهومة، والتي تحتاج من أجلها إلى السلام. حسنا، ربما حتى البلدان الأفريقية".وتابع: "بالنسبة للفاتيكان، لدي بعض الشكوك هنا، بالنظر إلى التصريحات التي تم الإدلاء بها، وكيف يتم بناء الحوار مع النظام الأوكراني ومع روسيا على منصات مختلفة، بالنظر على الأقل إلى الموقف الغامض بشأن ما يحدث هنا، من المؤكد أنها تدعم بشكل لا لبس فيه النظام الأوكراني الذي يرتكب جرائم حرب. لذلك، أنا شخصيا لا أؤمن بالتسوية السلمية في هذه المرحلة".وأوضح موقفه من الخبرة المكتسبة من المفاوضات في إطار اتفاقيات مينسك.وقال: "النظام الأوكراني غير كفء وغير قادر على التفاوض. علاوة على ذلك، هذا هو إيمانهم، بالإضافة إلى الموقف الذي يفرضه المجتمع الغربي عليهم. لذلك الآن في هذه المرحلة، لا توجد شروط مسبقة لتسوية سلمية. للأسف، هذا هو الحال، ويتضح ذلك من خطاب الغرب المهيمن في إثارة وإطالة أمد الصراع واستمراره. يمكن ملاحظة ذلك في تصرفات الدول الغربية، التي لا تزال تشبع أوكرانيا بالأسلحة وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك المساعدة المالية... لذلك، للأسف، من السابق لأوانه الحديث عن السلام. من الضروري هزيمة أوكرانيا. لا أرى أي طريقة أخرى لإنهاء الوضع".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات. كما أشارت إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الغرب الجماعي بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة. أعربت الصين والفاتيكان والمجموعة الأفريقية جميعًا عن نواياها في التقدم بخطة تسوية سلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوشيلين: لا يمكن التحدث الآن عن السلام يجب إطاحة نظام أوكرانيا

07:34 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه في هذه المرحلة لا أؤمن بتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، ولا توجد شروط مسبقة لذلك، حتى مع مراعاة مبادرات الوساطة من دول ثالثة، ويجب الإطاحة بنظام كييف.
وأضاف بوشلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا كنا نتحدث عن الصين، بالطبع موقف أكثر قابلية للفهم بالنسبة لنا فإن تطلعات الصين واضحة ومفهومة، والتي تحتاج من أجلها إلى السلام. حسنا، ربما حتى البلدان الأفريقية".
وتابع: "بالنسبة للفاتيكان، لدي بعض الشكوك هنا، بالنظر إلى التصريحات التي تم الإدلاء بها، وكيف يتم بناء الحوار مع النظام الأوكراني ومع روسيا على منصات مختلفة، بالنظر على الأقل إلى الموقف الغامض بشأن ما يحدث هنا، من المؤكد أنها تدعم بشكل لا لبس فيه النظام الأوكراني الذي يرتكب جرائم حرب. لذلك، أنا شخصيا لا أؤمن بالتسوية السلمية في هذه المرحلة".
وأوضح موقفه من الخبرة المكتسبة من المفاوضات في إطار اتفاقيات مينسك.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال: "النظام الأوكراني غير كفء وغير قادر على التفاوض. علاوة على ذلك، هذا هو إيمانهم، بالإضافة إلى الموقف الذي يفرضه المجتمع الغربي عليهم. لذلك الآن في هذه المرحلة، لا توجد شروط مسبقة لتسوية سلمية. للأسف، هذا هو الحال، ويتضح ذلك من خطاب الغرب المهيمن في إثارة وإطالة أمد الصراع واستمراره. يمكن ملاحظة ذلك في تصرفات الدول الغربية، التي لا تزال تشبع أوكرانيا بالأسلحة وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك المساعدة المالية... لذلك، للأسف، من السابق لأوانه الحديث عن السلام. من الضروري هزيمة أوكرانيا. لا أرى أي طريقة أخرى لإنهاء الوضع".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات. كما أشارت إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الغرب الجماعي بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة. أعربت الصين والفاتيكان والمجموعة الأفريقية جميعًا عن نواياها في التقدم بخطة تسوية سلمية.
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