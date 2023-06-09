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بيدرسون: ناقشت مع لافروف سبل تدعيم العملية السياسية في سوريا
بيدرسون: ناقشت مع لافروف سبل تدعيم العملية السياسية في سوريا
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، إنه ناقش ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سبل دعم العملية السياسية في سوريا، وضرورة أن تستأنف... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:38+0000
2023-06-09T14:38+0000
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وكتب بيدرسون في قناته على "تلغرام" عقب لقائه بلافروف في موسكو: "ناقشت مع وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف سبل تدعيم العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، أخذًا في الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة، وأشرت إلى ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت".وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
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بيدرسون: ناقشت مع لافروف سبل تدعيم العملية السياسية في سوريا

14:38 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Evgenei Byatov /  / الانتقال إلى بنك الصورلافروف خلال لقائه بيدرسون في موسكو
لافروف خلال لقائه بيدرسون في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Evgenei Byatov /
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قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، إنه ناقش ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سبل دعم العملية السياسية في سوريا، وضرورة أن تستأنف اللجنة الدستورية عملها في أقرب وقت.
وكتب بيدرسون في قناته على "تلغرام" عقب لقائه بلافروف في موسكو: "ناقشت مع وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف سبل تدعيم العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، أخذًا في الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة، وأشرت إلى ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد ناقش يوم الأربعاء الماضي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية، حسبما أفادت الدائرة الدبلوماسية الروسية، وجرت مناقشة تفصيلية لمشاكل التسوية السورية في إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي.

اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
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