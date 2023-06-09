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https://sputnikarabic.ae/20230609/تتفوق-على-الأسطول-الأمريكي-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-في-الخليج-1077947743.html
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج
تشير إحصاءات "غلوبال فاير بور" إلى أن الدول الخليجية الـ 8، التي تضم إيران والعراق والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، تمتلك مجتمعة 579 وحدة... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:46+0000
2023-06-09T11:48+0000
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وهذا العدد يفوق حجم القوة البحرية الإجمالية للجيش الأمريكي بنحو 100 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات 2023، التي تشير إلى أن عدد وحدات الجيش الأمريكي حاليا هو 484 وحدة بحرية فقط، وأنه يحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج

11:46 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 09.06.2023)
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تشير إحصاءات "غلوبال فاير بور" إلى أن الدول الخليجية الـ 8، التي تضم إيران والعراق والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، تمتلك مجتمعة 579 وحدة بحرية.
وهذا العدد يفوق حجم القوة البحرية الإجمالية للجيش الأمريكي بنحو 100 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات 2023، التي تشير إلى أن عدد وحدات الجيش الأمريكي حاليا هو 484 وحدة بحرية فقط، وأنه يحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج - سبوتنيك عربي
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