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https://sputnikarabic.ae/20230609/تفعيل-الدفاعات-الجوية-التايوانية-إثر-تحليق-عشرات-المقاتلات-الصينية-قرب-الجزيرة-1077923231.html
تفعيل الدفاعات الجوية التايوانية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة
تفعيل الدفاعات الجوية التايوانية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة
قامت تايوان، اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمتها الدفاعية بعد رصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في منطقة الدفاع الجوي في الجزيرة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T07:02+0000
2023-06-09T07:02+0000
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وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنه بدءًا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.وأضافت أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16 وقاذفات H-6 وطائرات نقل عسكرية YU-20 وطائرات استطلاع أواكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة.وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الطائرات الصينية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوي جنوبي شرق تايوان قبل عبورها إلى غرب المحيط الهادئ.وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترًا ازدادت حدّته في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تبادل زيارات بين مسؤولين تايوانيين وأمريكيين.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تفعيل الدفاعات الجوية التايوانية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة

07:02 GMT 09.06.2023
© AFP 2023 / SAM YEHالجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / SAM YEH
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قامت تايوان، اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمتها الدفاعية بعد رصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في منطقة الدفاع الجوي في الجزيرة.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنه بدءًا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.
وأضافت أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16 وقاذفات H-6 وطائرات نقل عسكرية YU-20 وطائرات استطلاع أواكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الطائرات الصينية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوي جنوبي شرق تايوان قبل عبورها إلى غرب المحيط الهادئ.
وأكدت الوزارة أن الجيش التايواني يراقب الوضع عن كثب، وأرسل طائراته وسفنه البحرية، كما تم تفعيل أنظمة الصواريخ الأرضية "للرد على هذه الأنشطة".
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وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترًا ازدادت حدّته في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تبادل زيارات بين مسؤولين تايوانيين وأمريكيين.
وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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