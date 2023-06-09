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https://sputnikarabic.ae/20230609/جهاد-أزعور-يتخلى-مؤقتا-عن-منصبه-في-صندوق-النقد-الدولي-بعد-ترشيحه-لرئاسة-لبنان-1077923070.html
جهاد أزعور يتخلى مؤقتا عن منصبه في صندوق النقد الدولي بعد ترشيحه لرئاسة لبنان
جهاد أزعور يتخلى مؤقتا عن منصبه في صندوق النقد الدولي بعد ترشيحه لرئاسة لبنان
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له، أمس الخميس، أن جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قد تخلى مؤقتا عن منصبه، بعد ترشحه لرئاسة لبنان. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T06:45+0000
2023-06-09T06:45+0000
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ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية، مساء أمس الخميس، عن جولي كوزاك، مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، أن أزعور دخل في إجازة مؤقتة بهدف تجنب أي تضارب في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة لبنان من قبل عدة أحزاب سياسية في البلاد.وأكدت كوزاك أن "صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم لبنان، لكن البلاد ستحتاج إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة جدا، التي تواجهها في السنوات المقبلة".ومع تطور الأوضاع في الداخل اللبناني، أعلنت قوى المعارضة اللبنانية ترشيح وزير المال الأسبق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد نقاشات ومفاوضات أجرتها المعارضة مع "التيار الوطني الحر" أثمرت نتائجها عن دعم أزعور.وطرح البعض تساؤلات بشأن مرشح المعارضة، وما إمكانية أن يحظى بفرصة الفوز بسدة الحكم، في ظل المحاصصة الطائفية، لا سيما مع عدم تأييده من نواب الشيعة داخل البرلمان.وكان المرشح للرئاسة اللبنانية، ميشال معوض، أعلن في وقت سابق، "سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية لصالح الوزير السابق جهاد أزعور"، وقال في مؤتمر صحفي، إن "الخيار الوحيد أمام المعارضة أصبح توسيع رقعة التقاطعات والتي أوصلت إلى المرشح جهاد أزعور"، مؤكدا أن المعارضة "تراه مرشحا مقبولا وقادرا على حماية لبنان من المزيد من الانهيار والهيمنة".ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري.ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230606/جهاد-أزعور-ما-فرص-نجاح-مرشح-المعارضة-في-تولي-رئاسة-لبنان-1077813547.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, صندوق النقد الدولي

جهاد أزعور يتخلى مؤقتا عن منصبه في صندوق النقد الدولي بعد ترشيحه لرئاسة لبنان

06:45 GMT 09.06.2023
© AP Photo / Bilal Husseinرجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
رجل يمر بجانب بنك مغلق في بيروت، لبنان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له، أمس الخميس، أن جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قد تخلى مؤقتا عن منصبه، بعد ترشحه لرئاسة لبنان.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية، مساء أمس الخميس، عن جولي كوزاك، مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، أن أزعور دخل في إجازة مؤقتة بهدف تجنب أي تضارب في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة لبنان من قبل عدة أحزاب سياسية في البلاد.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
جهاد أزعور... ما فرص نجاح مرشح المعارضة في تولي رئاسة لبنان؟
6 يونيو, 17:36 GMT
وأكدت كوزاك أن "صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم لبنان، لكن البلاد ستحتاج إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة جدا، التي تواجهها في السنوات المقبلة".
ومع تطور الأوضاع في الداخل اللبناني، أعلنت قوى المعارضة اللبنانية ترشيح وزير المال الأسبق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد نقاشات ومفاوضات أجرتها المعارضة مع "التيار الوطني الحر" أثمرت نتائجها عن دعم أزعور.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مرشح المعارضة، وما إمكانية أن يحظى بفرصة الفوز بسدة الحكم، في ظل المحاصصة الطائفية، لا سيما مع عدم تأييده من نواب الشيعة داخل البرلمان.
وكان المرشح للرئاسة اللبنانية، ميشال معوض، أعلن في وقت سابق، "سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية لصالح الوزير السابق جهاد أزعور"، وقال في مؤتمر صحفي، إن "الخيار الوحيد أمام المعارضة أصبح توسيع رقعة التقاطعات والتي أوصلت إلى المرشح جهاد أزعور"، مؤكدا أن المعارضة "تراه مرشحا مقبولا وقادرا على حماية لبنان من المزيد من الانهيار والهيمنة".
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.
وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين، الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
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