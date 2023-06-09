https://sputnikarabic.ae/20230609/حاكم-مقاطعة-فورونيج-الروسية-إصابة-3-أشخاص-جراء-سقوط-مسيرة-1077924685.html
حاكم مقاطعة فورونيج الروسية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مسيرة... فيديو
حاكم مقاطعة فورونيج الروسية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مسيرة... فيديو
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة في فورونيج. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T08:21+0000
2023-06-09T08:21+0000
2023-06-09T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب حاكم المقاطعة على "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، أصيب 3 أشخاص إثر سقوط مسيرة على مبنى سكني في شارع بيلينسكي في فورونيج ويتم تقديم المساعدة اللازمة للمصابين. الخدمات الخاصة تعمل على الفور".وأضاف: "ورفض المصابون دخول المستشفى بعد إصابتهم بشظايا زجاجية".تقع مقاطعة فورونيج في الجنوب على الحدود مع أوكرانياوتُظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تضرر المبنى السكني المتعدد الطوابق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
حاكم مقاطعة فورونيج الروسية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مسيرة... فيديو
08:21 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة في فورونيج.
وكتب حاكم المقاطعة على "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، أصيب 3 أشخاص إثر سقوط مسيرة على مبنى سكني في شارع بيلينسكي في فورونيج ويتم تقديم المساعدة اللازمة للمصابين. الخدمات الخاصة تعمل على الفور".
وأضاف: "ورفض المصابون دخول المستشفى بعد إصابتهم بشظايا زجاجية".
تقع مقاطعة فورونيج في الجنوب على الحدود مع أوكرانيا
وتُظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تضرر المبنى السكني المتعدد الطوابق.