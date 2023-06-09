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خارجية كوريا الجنوبية تستعدي السفير الصيني
خارجية كوريا الجنوبية تستعدي السفير الصيني
استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية السفير الصيني لدى سيئول، شينغ هايمينغ، اليوم الجمعة، للاحتجاج على تصريحات السفير المثيرة للجدل بشأن علاقات كوريا الجنوبية مع... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T09:20+0000
2023-06-09T09:20+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن الخارجية الكورية الجنوبية بيانا، قالت فيه إن "النائب الأول لوزير الخارجية تشانغ هو جين استدعى السفير الصيني شينغ هايمينغ في وقت سابق اليوم، وحذّر بشدة من تصريحاته غير المعقولة والاستفزازية".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات صحفية للسفير الصيني، قال فيها إن كوريا الجنوبية "ربما تقوم برهانات خاطئة على التنافس بين الصين والولايات المتحدة"، كما دعا كوريا الجنوبية إلى عدم الابتعاد عن الصين واستعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.جاءت تصريحات السفير الصيني خلال اجتماع مع لي جاي ميونغ، رئيس حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، والذي انتقد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لاتباعه دبلوماسية غير متوازنة تجاه التحالف الأمريكي على حساب العلاقات مع الصين.وانتقد شينغ كوريا الجنوبية لخلق "صعوبات أمام العلاقات الثنائية مع الصين من خلال عدم احترام المصالح الأساسية لبكين، بما في ذلك ملف تايوان، بينما تتأثر بالولايات المتحدة في مواقفها"، على حد تعبيره.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعربت الصين عن مخاوف جدية بشأن المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا ‏الجنوبية وأمريكا.‏وحثت وزارة الخارجية الصينية الأطراف المعنية على بذل المزيد من الجهد للمساهمة في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بدلا من تأجيج التوتر، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، الذي أشار إلى أن "سبب الوضع الراهن لشبه الجزيرة الكورية واضح للغاية، وهو أن الأطراف المعنية رفضت الاستجابة لإجراءات نزع السلاح النووي التي اتخذتها كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، رفعوا من الضغط على كوريا الشمالية وتهديدها".
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

خارجية كوريا الجنوبية تستعدي السفير الصيني

09:20 GMT 09.06.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية السفير الصيني لدى سيئول، شينغ هايمينغ، اليوم الجمعة، للاحتجاج على تصريحات السفير المثيرة للجدل بشأن علاقات كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن الخارجية الكورية الجنوبية بيانا، قالت فيه إن "النائب الأول لوزير الخارجية تشانغ هو جين استدعى السفير الصيني شينغ هايمينغ في وقت سابق اليوم، وحذّر بشدة من تصريحاته غير المعقولة والاستفزازية".
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يأتي ذلك في أعقاب تصريحات صحفية للسفير الصيني، قال فيها إن كوريا الجنوبية "ربما تقوم برهانات خاطئة على التنافس بين الصين والولايات المتحدة"، كما دعا كوريا الجنوبية إلى عدم الابتعاد عن الصين واستعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
جاءت تصريحات السفير الصيني خلال اجتماع مع لي جاي ميونغ، رئيس حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، والذي انتقد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لاتباعه دبلوماسية غير متوازنة تجاه التحالف الأمريكي على حساب العلاقات مع الصين.
وانتقد شينغ كوريا الجنوبية لخلق "صعوبات أمام العلاقات الثنائية مع الصين من خلال عدم احترام المصالح الأساسية لبكين، بما في ذلك ملف تايوان، بينما تتأثر بالولايات المتحدة في مواقفها"، على حد تعبيره.
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يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعربت الصين عن مخاوف جدية بشأن المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا ‏الجنوبية وأمريكا.‏
وحثت وزارة الخارجية الصينية الأطراف المعنية على بذل المزيد من الجهد للمساهمة في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بدلا من تأجيج التوتر، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، الذي أشار إلى أن "سبب الوضع الراهن لشبه الجزيرة الكورية واضح للغاية، وهو أن الأطراف المعنية رفضت الاستجابة لإجراءات نزع السلاح النووي التي اتخذتها كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، رفعوا من الضغط على كوريا الشمالية وتهديدها".
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