https://sputnikarabic.ae/20230609/دراسة-عقار-رخيص-في-متناول-الجميع-قادر-على-محاربة-كورونا--1077932582.html
دراسة: عقار رخيص في متناول الجميع قادر على محاربة كورونا
دراسة: عقار رخيص في متناول الجميع قادر على محاربة كورونا
أظهرت دراسة في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين تناولوا دواء للسكري رخيصا يقلص بنسبة 40% خطر مواجهة من يصيبهم فيروس كورونا إصابات طويلة الأمد. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:15+0000
2023-06-09T10:15+0000
2023-06-09T10:15+0000
مجتمع
علوم
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وتشكل نتائج الدراسة "علامة فارقة" في مكافحة كوفيد التي لا تزال غير مفهومة، والتي تقدر منظمة الصحة العالمية أنها تؤثر على 1 من كل 10 أشخاص مصابين بكوفيد -19.وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة "sciencealert" العلمية: "كانت أول تجربة عشوائية من المرحلة الثالثة يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي، والتي تعتبر المعيار الذهبي في البحث، لإظهار أن تناول دواء يمكن أن يمنع COVID لفترة طويلة.وتم الاختبار على دواء يسمى "ميتفورمين"، والذي تم تطويره في الأصل من زهرة الليلك الفرنسية، وكان الدواء الأكثر شيوعًا لعلاج مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم منذ عقود.وبعد 10 أشهر، تم تشخيص إصابة 35 مشاركًا ممن تناولوا الميتفورمين الطويل الأمد بـ COVID ، مقارنة بـ 58 في مجموعة الدواء الوهمي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40 في المئة في المخاطر.وأجريت التجربة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2022، مما يعني أنها تضمنت متغير أوميكرون، الذي اقترحت الأبحاث أنه يسبب كوفيد بمعدل أقل من السلالات السابقة.وأظهر الفريق سابقا، أن ميتفورمين يقلص من مخاطر زيارات قسم الطوارئ لمرضى فيروس كورونا، والاستشفاء بأكثر من 40 نسبة مئوية.وقالت الباحثة في جامعة مينيسوتا والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، كارولين برامانتي، إن "بياناتنا تظهر أن الميتفورمين يقلل من كمية فيروس سارس-كوف-2" في المرضى".وحذر الباحثون من أنهم لم يختبروا ميتفورمين على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بكوفيد طويل الأمد، لذا فإن النتائج لا تعني أنه يمكن استخدامه لعلاج الحالة".ووجدت الدراسة أيضا أن عقار إيفرمكتين المضاد للطفيليات، والذي كان موضوع معلومات مضللة طوال فترة الوباء، وكذلك مضاد الاكتئاب فلوفوكسامين لم يمنع كوفيد الطويل الأمد.
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علوم
دراسة: عقار رخيص في متناول الجميع قادر على محاربة كورونا
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أظهرت دراسة في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين تناولوا دواء للسكري رخيصا يقلص بنسبة 40% خطر مواجهة من يصيبهم فيروس كورونا إصابات طويلة الأمد.
وتشكل نتائج الدراسة "علامة فارقة" في مكافحة كوفيد التي لا تزال غير مفهومة، والتي تقدر منظمة الصحة العالمية أنها تؤثر على 1 من كل 10 أشخاص مصابين بكوفيد -19.
وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة "sciencealert
" العلمية: "كانت أول تجربة عشوائية من المرحلة الثالثة يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي، والتي تعتبر المعيار الذهبي في البحث، لإظهار أن تناول دواء يمكن أن يمنع COVID لفترة طويلة.
وتم الاختبار على دواء يسمى "ميتفورمين"، والذي تم تطويره في الأصل من زهرة الليلك الفرنسية، وكان الدواء الأكثر شيوعًا لعلاج مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم منذ عقود.
وشملت الدراسة 1126 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في الولايات المتحدة ، تلقى نصفهم عقار ميتفورمين وتلقى نصفهم دواءً وهميًا بعد أيام قليلة من اختبار فيروس كورونا الجديد.
وبعد 10 أشهر، تم تشخيص إصابة 35 مشاركًا ممن تناولوا الميتفورمين الطويل الأمد بـ COVID ، مقارنة بـ 58 في مجموعة الدواء الوهمي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40 في المئة في المخاطر.
وأجريت التجربة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2022، مما يعني أنها تضمنت متغير أوميكرون، الذي اقترحت الأبحاث أنه يسبب كوفيد بمعدل أقل من السلالات السابقة.
وأظهر الفريق سابقا، أن ميتفورمين يقلص من مخاطر زيارات قسم الطوارئ لمرضى فيروس كورونا، والاستشفاء بأكثر من 40 نسبة مئوية.
وقالت الباحثة في جامعة مينيسوتا والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، كارولين برامانتي، إن "بياناتنا تظهر أن الميتفورمين يقلل من كمية فيروس سارس-كوف-2" في المرضى".
وقالت فرنسيس ويليامز، أستاذة علم الأوبئة في كينجز كوليدج لندن، إن"564 شخصا اضطروا إلى تناول الدواء لمنع حدوث 23 حالة كوفيد طويل الأمد، هذا يعني أن 24 شخصا سيحتاجون إلى تناول ميتفورمين لمنع حالة واحدة من كوفيد الطويل".
وحذر الباحثون من أنهم لم يختبروا ميتفورمين على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بكوفيد طويل الأمد، لذا فإن النتائج لا تعني أنه يمكن استخدامه لعلاج الحالة".
ووجدت الدراسة أيضا أن عقار إيفرمكتين المضاد للطفيليات، والذي كان موضوع معلومات مضللة طوال فترة الوباء، وكذلك مضاد الاكتئاب فلوفوكسامين لم يمنع كوفيد الطويل الأمد.