https://sputnikarabic.ae/20230609/رغم-مزاعم-مقتله-نائب-قائد-الجيش-السوداني-قواتنا-متماسكة-في-كل-مكان-1077948847.html

رغم مزاعم مقتله... نائب قائد الجيش السوداني: قواتنا متماسكة في كل مكان

رغم مزاعم مقتله... نائب قائد الجيش السوداني: قواتنا متماسكة في كل مكان

قال نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش متماسكة في كل مكان في البلاد. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T12:29+0000

2023-06-09T12:29+0000

2023-06-09T12:29+0000

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ونشر الجيش السوداني عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة تضمنت مقطع فيديو يظهر فيه كباشي وسط عدد من الجنود، شدد خلاله على أن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يقود المعركة على الأرض.ويشار إلى أن وسائل إعلام سودانية، قد ادعت، قبل أيام، وفاة الفريق شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، ونائب القائد العام للجيش في البلاد.وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، تعيين نائبا ومساعدين جدد له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها: "أصدر القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.وحسب بيان الخارجية السعودية، تبدأ الهدنة اعتبارًا من الساعة 06:00 صباحا بتوقيت الخرطوم، غدا السبت الموافق 10 يونيو/ حزيران، مضيفا أن الجيش السوداني والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة. كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230609/السعودية-طرفا-النزاع-في-السودان-يتفقان-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-1077937237.html

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