https://sputnikarabic.ae/20230609/زيلينسكي-ينشر-صورة-لاجتماع-مع-قيادة-القوات-الأوكرانية-اللقاء-المهم-1077920489.html
زيلينسكي ينشر صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية: "اللقاء المهم"
زيلينسكي ينشر صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية: "اللقاء المهم"
نشر فلاديمير زيلينسكي، صباح الجمعة، صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية، واصفاً إيّاه بـ"اللقاء المهم". 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T02:06+0000
2023-06-09T02:06+0000
2023-06-09T02:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سلاح روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب زيلينسكي أسفل الصورة عبر حسابه بموقع تليغرام:": "كومارينكو، سيرسكي، تارنافسكي. اجتماع مهم". وألكسندر سيرسكي، هو قائد القوات البرية الأوكرانية وقائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات "تافريا".ويوم الخميس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في الساعة 1.30 صباحا، حاولت القوات الأوكرانية التي يصل تعدادها إلى 1500 فرد و150 عربة مدرعة، اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية في محور زابوروجيه، لكنها فقدت ما يصل إلى 350 فردا و30 دبابة في ساعتين.وأكد الوزير أنه تم إيقاف هجوم الألوية الأوكرانية في جميع المواقع على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20220927/سلطات-زابوروجيه-زيلينسكي-عميل-أجنبي-يجب-محاكمته-بتهمة-الخيانة-1068296328.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
زيلينسكي ينشر صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية: "اللقاء المهم"
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نشر فلاديمير زيلينسكي، صباح الجمعة، صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية، واصفاً إيّاه بـ"اللقاء المهم".
موسكو - سبوتنيك
. وكتب زيلينسكي أسفل الصورة عبر حسابه بموقع تليغرام:": "كومارينكو، سيرسكي، تارنافسكي. اجتماع مهم". وألكسندر سيرسكي، هو قائد القوات البرية الأوكرانية وقائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات "تافريا".
ويوم الخميس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في الساعة 1.30 صباحا، حاولت القوات الأوكرانية التي يصل تعدادها إلى 1500 فرد و150 عربة مدرعة، اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية في محور زابوروجيه، لكنها فقدت ما يصل إلى 350 فردا و30 دبابة في ساعتين.
وأكد الوزير أنه تم إيقاف هجوم الألوية الأوكرانية في جميع المواقع على محور زابوروجيه.
27 سبتمبر 2022, 01:36 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.