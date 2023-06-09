https://sputnikarabic.ae/20230609/سفير-إيطاليا-يتعهد-للدبيبة-بزيادة-التأشيرات-الممنوحة-لليبيين-1077955975.html

سفير إيطاليا يتعهد للدبيبة بزيادة التأشيرات الممنوحة لليبيين

سفير إيطاليا يتعهد للدبيبة بزيادة التأشيرات الممنوحة لليبيين

تعهد سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، بالعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين لدخول إيطاليا، كما أعرب عن اعتزامه تسهيل عمل القطاع... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T13:42+0000

2023-06-09T13:42+0000

2023-06-09T13:42+0000

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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أن تصريحات السفير الإيطالي جاءت خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في مقر إقامته في روما، اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.وشدد السفير الإيطالي على أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية في طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه المسؤولون في البلدين.من جانبه، أشاد الدبيبة بالعلاقات بين البلدين، ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة عبر الخدمات وتسهيل الإجراءات، ومتابعة ما اتُفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين.يذكر أن خفر السواحل الإيطالي أعلن، في مارس/ آذار الماضي، أن نحو 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.وقال خفر السواحل في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيطالية: "تمت عملية الإنقاذ خارج منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية، مسجلة عدم نشاط المراكز الوطنية الأخرى للتنسيق والإنقاذ البحري المتورطة في المنطقة".وبحسب البيان، أنقذت سفينة شحن 17 مهاجرا، بينما لا يزال 30 آخرون في تعداد المفقودين، فيما انطلقت عملية البحث والإنقاذ بمشاركة السفن التجارية وطائرتين من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).

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