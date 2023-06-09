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الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "ميغ - 29" و"سو- 25"
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/ضربات-جوية-من-مجموعة-فوستوك-الروسية-تدمر-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-1077937150.html
القوات الروسية تدمر مستودعات أسلحة غربية بضربة شاملة جوية وبحرية عالية الدقة
القوات الروسية تدمر مستودعات أسلحة غربية بضربة شاملة جوية وبحرية عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن قوات "فوستوك" الروسية استهدفت بضربات جوية احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:28+0000
2023-06-09T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع إن "ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي لمجموعة "فوستوك" من القوات أصابت احتياطيات العدو في مناطق غوليبول وأوميلنيك وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "تم تدمير مركز الاتصالات التابع للواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة غليبول".وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأجنبية الصنع، بما في ذلك الطائرات دون طيار. نتيجة للضربات، تعطلت إمدادات مجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق العمليات القتالية".وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية في جنوب دونيتسك وفي مقاطعة زابوروجيه. استطاعت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية التصدي لأربع هجمات للعدو نفذتها قوات مجموعتين تكتيكيتين معززتين بالدبابات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق 680 جنديا أوكرانيا، و35 دبابة، و11 مركبة قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، بما في ذلك 3 مركبات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "سيزار" فرنسي الصنع"وقالت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم 79 المحمول جوا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة كراسنوغوروفكا. وتم تحييد 410 عسكريًا أوكرانيًا".
https://sputnikarabic.ae/20230609/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-ميغ---29-وسو--25--1077946504.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعات أسلحة غربية بضربة شاملة جوية وبحرية عالية الدقة

11:28 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 09.06.2023)
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عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مقاتلات سو-30إس إم و سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن قوات "فوستوك" الروسية استهدفت بضربات جوية احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع إن "ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي لمجموعة "فوستوك" من القوات أصابت احتياطيات العدو في مناطق غوليبول وأوميلنيك وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتابع البيان: "تم تدمير مركز الاتصالات التابع للواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة غليبول".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأجنبية الصنع، بما في ذلك الطائرات دون طيار. نتيجة للضربات، تعطلت إمدادات مجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق العمليات القتالية".
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية في جنوب دونيتسك وفي مقاطعة زابوروجيه. استطاعت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية التصدي لأربع هجمات للعدو نفذتها قوات مجموعتين تكتيكيتين معززتين بالدبابات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".
مقاتلة ميغ-29إم أو في تي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "ميغ - 29" و"سو- 25"
11:34 GMT
وبحسب البيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق 680 جنديا أوكرانيا، و35 دبابة، و11 مركبة قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، بما في ذلك 3 مركبات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "سيزار" فرنسي الصنع"
وقالت الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم 79 المحمول جوا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة كراسنوغوروفكا. وتم تحييد 410 عسكريًا أوكرانيًا".
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